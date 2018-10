Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul urmeaza sa fie perchezitionat luni dupa-amiaza, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit unor surse doplomatice citate de postul NTV, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi, care s-a…

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al guvernului de la Riad, a disparut fara urma dupa ce a intrat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pentru a obtine documente de care avea nevoie in vederea casatoriei cu logodnica sa.

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA ca va riposta cu masuri și mai dure decat America daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmareste personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.