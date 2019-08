Constructorul lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva vrea sa dea statul roman in judecata pentru rezilierea contractului

Constructorul lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva se gandeste "foarte serios" sa faca plangeri penale si sa actioneze statul roman in judecata, considerand ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a reziliat contractul intr-un mod abuziv.



"Noi ne dorim sa gasim o solutie care sa multumeasca toate partile implicate, sa deblocam situatia actuala. Din pacate, pana acum ne-am lovit de un refuz total din partea companiei (CNAIR - n. r.) . Am avut discutii, in ultima perioada, inclusiv cu ministrul Transporturilor. Fara rezultat. Domnul ministru Cuc a decis, fara baza legala, rezilierea contractului.…