- Peste 600 de romani au donat, de la inceputul anului, aproape 42 de mii de lei pentru a susține procesele impotriva amenzilor aplicate de Jandarmeria Romana protestatarilor impotriva legilor justiției, pe care aceștia le considera abuzive, arata comunitatea Declic, intr-un ...

- Sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) afirma ca despagubirea detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare va costa statul intre 370 si 550 de milioane de euro si ca, periodic, trebuie sa corecteze ”incercarile de dezinformare ale ministrului Justitiei”. ”Mai nou,…

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Patru romani si noua italieni au fost arestați, la Catania, in urma operațiunii "Furtuna". Cei 13, deși fac parte din bande diferite, sunt acuzați de furturi din numeroase benzinarii, magazine de tutun, parfumerii, dar și alte tipuri de afaceri din localitați precum Siracusa, Enna, Catania și Ragusa.…

- Sute de oameni au participat, astazi, pe strazile Timișoarei la un “Marș pentru viața” in timpul caruia au solicitat interzicerea avorturilor. Preoți, pastori, reprezentanți ai unor ONG-uri pro-familia și pro-vita, medici, precum și simpli cetațeni și-au dat intalnire in Parcul “Carmen Sylva” din Timișoara,…

- Calin Stefanescu, cofondator al Happy Recruiter: „In prima luna, robotul Dora a facut peste 41.000 de interviuri, iar mai mult de 1.800 de persoane au fost angajate sau sunt in curs de angajare”.

- Patru studenti la Informatica au intrat in competitia „Innovation Labs” 2018, organizata la Cluj Napoca, cu o aplicatie pentru bolnavii de diabet. Aplicatia i-ar ajuta sa-si calculeze mai usor necesarul de insulina zilnica, in functie de alimentele pe care le consuma.

- Ordonanța adoptata de Guvern! Un milion de romani vor depune la Fisc din acest an o declarație unica. Guvernul a aprobat joi documentul prin care 7 formulare fiscale sunt inlocuite de o singura declarație. Masura vine la o luna si jumatate de cand a fost anuntata, timp in care oamenii nu au stiut ce…

- Le-am citit operele, i-am invatat in scoala, insa nu ni-i putem inchipui... soferi, de exemplu. La volanul unei masini de lux sau pe doua roti, scriitorii romani au gustat si ei din “drogul vitezei”. Daca Liviu Rebreanu a fost primul din breasla sa cu automobile, Arghezi se bucura sa conduca un Ford

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat reprezentantii Consiliului Concurentei.Joi, patronatele din constructii…

- DEZASTRU… Firmele de constructii din judetul Vaslui sunt tot mai sarace, in pragul insolventei sau al falimentului, din cauza unor probleme fie legate de legislatie, fie din cauza atitudinii finantatorilor, in multe cazuri primarii sau Consiliul Judetean. Multi se plang de faptul ca statul, cu care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese...

- Opt din zece romani (81,9%) isi fac cumparaturile de la hypermarket, iar principalul criteriu care sta la baza achizitionarii unui produs este pretul, reiese dintr-un studiu online realizat de catre o companie de consultanta. Conform cercetarii, 63,2% dintre respondenti au mentionat faptul ca achizitioneaza…

- Am citit cu atenție ultimul sondaj de opinie dat publicitații de Sociopol și, fara a da credit necondiționat cifrelor din el, am regasit, totuși, in paginile lui cateva constatari pe care le putem face și noi zi de zi, doar privind in jurul nostru. Primul calup de date asupra caruia ma voi opri este…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de luni, timp de 10 zile, la Spring Storm 18, unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre, informeaza Mediafax.Potrivit ...

- Parlamentul European a votat rezolutia care propune activarea articolului 7 al Tratatului UE pentru Polonia, majoritatea europarlamentarilor sustinand sactionarea Varsoviei. Aproape toti eurodeputatii PSD au votat impotriva sanctionarii Poloniei, desi familia lor politica stabilise un vot „pentru“.…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- Cele noua patronate și asociații din industria ospitalitații se declara nemulțumite de neimplicarea autoritaților in dezvoltarea turismului romanesc. Specialiștii din industrie reclama lipsa parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri, neimplicarea in asigurarea unei forțe de munca calificate dar…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Doi cetațeni romani au fost arestați duminica in zona gradinii zoologice Hasehaide din Berlin, fiind suspectați ca au taiat o capra Angora. Asupra unuia dintre suspecți a fost gasit un cuțit cu s&...

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu...

- Treisprezece soferi romani au fost arestati si condamnati in Franta la inchisoare pentru doi pana la cinci ani, pentru ca au furat sute de cauciucuri si motorina.Cei 13 s-au prezentat in fata unei curti de justitie din Rennes, oras din regiunea Bretagne, impreuna cu seful lor, Silviu Pietrosanu,…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- Aproximativ 25.000 de romani vor pleca in weekend-ul ulterior Sfantului Valentin in minivacanțe in țara, cu 20 % mai puțini decat anul trecut, arata un studiu al Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cele mai cautate destinații interne sunt marile orașe, care atrag turiștii cu restaurante…

- Toate cheltuielile publice trebuie verificate, iar in a doua parte a anului vom veni cu un raport pentru ca statul trebuie sa incurajeze munca, nu nemunca, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen...

- Inceputul saptamanii vine cu vesti triste dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile: si anume ca doi romani au sfarsit, din cauza virusului gripal. In prima faza, luni s-a anuntat ca un bihorean in varsta de 67 de ani, diagnosticat cu virusul gripal tip A, si avand…

- Ia o mica pauza de numai 5 minute și acorda-ți acest ragaz pentru a face cateva exerciții simple pentru musculatura cervicala. Vei observa cum toata tensiunea musculara din zona respectiva se va diminua considerabil, te vei concentra mai ușor și vei avea rezultate bune la munca. Mișcarea…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Un sondaj al Oservatorului Roman de Sanatate releva ca pacienții sunt nemulțumiți in special de mizeria din anumite spitale și de faptul ca inca mai sunt nevoiți sa iși cumpere singuri medicamente și alte materiale sanitare. Observatorul Roman de Sanatate a dat publicitații datele celui mai recent…

- Un individ suspectat de acțiuni de spionaj pentru statul condus de Vladimir Putin a fost plasat in detenție, in urma deciziei autoritaților din Letonia. Statul baltic avertizase in trecut ca furtul de informații militare de catre agenți ruși s-a intensificat in ultimii ani.

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Sergiu Bilcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad acuza Guvernul PSD ca i-a mințit pe romani și i-a facut vulnerabili in fața angajatorilor. Potrivit sindicatelor, peste 2 milioane de romani risca sa piarda bani din salarii, dupa ce Guvernul a decis sa treaca CAS de la angajat la angajator,…

- Deși actuala cualiție se lupta sa reduca puterile conferite unor instituții de stat, puteri oferite prin legi facute tot de catre clasa politica, continua șa propuna modificari legislative pentru creșterea puterii instituțiilor de forța. Modificarile fiscale gandite de PSD introduc un element nou in…

- Senatul Poloniei a votat, joi, in favoarea unui proiect de lege pentru incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza...

- Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca presiunea birocratica asupra contribuabilului trebuie sa scada, sustinand ca Romania are un regim fiscal foarte atractiv, dar ca principala problema este partea birocratica, care ii sperie atat pe contribuabili, cat si pe investitori, scrie News.ro.…

- Senatul Poloniei a votat, joi, în favoarea unui proiect de lege pentru incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti în cel de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul

- Adevarul despre boala Ionelei Prodan. Deși la inceput s-a spus ca artista de muzica populara a fost internata in spital din cauza unor probleme la inima, se pare ca situația e mai grava. Cel care a facut totul public, este Florin Condurateanu. „Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru…

- ''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este statul, prin toate structurile sale administrative. Statul este cel care trebuie sa creeze conditiile asigurarii nevoilor cetatenilor prin asigurarea infrastructurii de baza (apa - canalizare, scoli, spitale, drumuri, etc) la nivelul tuturor…

- „Piratii romani din delta fluviului Pad”. „Mercenari pe rau”. „Pestii, in pericol”. Sunt trei titluri ale ziarelor din Italia ce sustin ca pescari romani braconeaza la ei si secatuiesc ecosistemul. Problemele aparute pe cel mai lung curs de apa din peninsula fac autoritatile si presa sa spuna ca lucrurile…

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege prin care declara Rusia „stat agresor“ si defineste drept „ocupate“ zonele aflate sub controlul fortelor separatise proruse. Statul rus a condamnat noua lege, considerand ca face parte din „pregatiri de razboi“.

- Aproape 60.000 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitațile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale…

- Revoliția fiscala | Cum arata formularul 600 pe care trebuie sa-l depuna sute de mii de romani la ANAF Formularul 600 trebuie depus doar de con­tribuabilii care obtin venituri extrasalariale din surse precum: activitati inde­pendente, chi­rii, investitii, activitati agricole in cuan­tum cel putin egal…

- Inundatiile severe si alunecarile de teren din statul american California continua sa faca victime.Numarul mortilor a ajuns la 17. Autoritatile locale au anuntat si ca 13 oameni au fost dati disparuti.Fortele de ordine au lansat operațiuni de salvare de amploare.

- La finalul anului 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat publicitații o decizie comuna care a vizat 18 plangeri depuse de romani nemulțumiți de condițiile in care au trait in inchisorile sau in centrele de arest preventiv din țara. Conform informațiilor facute publice de catre reprezentanții…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters.

- Numarul de români care au beneficiat de venitul minim garantat din 1 ianuarie 2017 pâna în 30 noiembrie este de 235.331 de persoane, iar suma totala platita de la bugetul de stat, a fost de 725 de milioane de lei, adica peste 150 de milioane de euro. Astfel, lunar, sunat cheltuiți…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…