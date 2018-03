Stiri pe aceeasi tema

- Daca esti unul dintre oamenii care tinde sa fie manipulator si obsedat de control, e firesc sa te gandesti ca este o caracteristica rea, dar nu este mereu asa. Daca schimbi cuvantul "manipulator" in "persuasiv", dintr-o data suna mai bine si o privesti ca pe o calitate. Daca esti in stare…

- Bogdan Dumitrescu, ofiter in cadrul SCCO Olt, a fost impuscat in cap de iubita sa pe data de 31 ianuarie 2018. Politistul a ajuns la Spitalul Judetean din Craiova in stare grava, iar prietena lui a fost atinsa de glont la o mana si supusa unei interventii chirurgicale.

- Rata natalitații este din ce in ce mai mica, numarul cazurilor de abandon al copiilor este in creștere, iar un numar din ce in ce mai mulți parinți... The post Cum a incercat o instituție a statului sa lase fara indemnizație un copil appeared first on Renasterea banateana .

- Un vulcan de pe insula Sumatra din Indonezia a erupt luni, expulzand vapori fierbinti la peste patru kilometri pe versant. Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa victoria din turul al doilea al Qatar Open, primul meci jucat dupa Australian Open, ca nu este intr-o stare perfecta din punct de vedere fizic, dar este foarte...

- O fetita de doar 2 ani a fost internata in stare grava la spital, dupa ce ar fi fost batuta de propria bunica.Copila a ajuns in grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei si orbitei oculare.

- Putine persoane cred ca Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei, va conduce Guvernul de la Bucuresti, scrie prestigioasa publicatie The Economist. Liviu Dragnea, "regele baronilor" dupa cum il descrie sursa mentionata, este cel care ia deciziile, precizand ca exista…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor si in prezent procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru infractiunile de: - favorizarea…

- Explozia a avut loc miercuri dupa-amiaza la un rezervor al unei uzine pentru tratarea deseurilor industriale din localitatea Bulgarograsso, situata la periferia orasului Milano, in nordul Italiei. In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului erau 33 de angajati, care au inhalat gaze…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- Mai multe spargeri ale unor imobile au avut loc in ultima perioada in municipiul Campia Turzii. Deși oficialii din Poliție nu vorbesc despre aceste incidente, patrulele de poliție s-au intensificat la nivelul localitații, iar reprezentanții legii au imparțit fluturași cu portretul robot al unui presupus…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Tatiana Badan, presedintelele Congresului Autoritatilor Publice Locale (CALM), primar de Selemet, Cimislia, a declarat joi, 1 februarie, in cadrul dialogului direct cu administratia publica locala organizat de Guvern, ca in administratia publica locala din Moldova s-a instituit o stare de intimidare…

- Impresa Pizzarotti, unul dintre constructorii autostrazii Sebeș-Turda anunța ca face angajari. Firma cauta muncitori necalificați iar cei interesați pot primi detalii la tel. 0258/ 787 101. Compania cauta mana de lucru deoarece, datorita vremii prielnice, lucreaza pe aproape toate porțiunile de pe Lotul…

- Un barbat de 56 de ani din Constanta a ajuns ieri seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce ATV ul pe care se afla a fost lovit de o masina.Accidentul a avut loc la intersectia strazii Unirii cu bulevardul Mamaia. Un ATV a fost distrus si alte doua autoturisme, un Opel si un Audi,…

- Drum cu ghinion marți dimineața pentru doua persoane din municipiul Hunedoara, tata și fiica, dupa ce femeia a dat cu mașina in șanț pe raza satului Varț, in apropiere de Rovinari. Șoferița, in varsta de 37 de ani, se a...

- "Romania e un stat suveran si e de datoria noastra sa aparam aceasta suveranitate cat traim. Suveranitatea nu e atat o stare politica sau una economica; e o stare de spirit", a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, in discursul de la votarea guvernului Dancila. Dragnea a insistat ulterior pe ideea de…

- Vremea se afla intr-un proces de schimbare de temperatura. Potrivit meteorologilor, se va simți o incalzire accentuata in toata tara, iar temperaturile pot urca pana la 14-15 grade in Bucuresti. In sud se vor atinge chiar 16 grade.

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Deși amenda pentru condusul mașinii în stare de ebrietate, a crescut substanțial, impactul asupra acestui fenomen nu este cel așteptat. Potrivit datelor oficiale, în ultima perioada au loc tot mai multe accidente, iar 3 331 conducatori auto au fost privați de dreptul de a conduce pentru…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au…

- Un barbat a plonjat, sambata, cu masina in raul Arges, pe raza comunei Vanatorii Mici din judetul Giurgiu, in masina aflandu-se si doi copii, de 13 si 11 ani. Baiatul de 13 ani este in stare grava, transmite corespondentul Mediafax.

- DRAMATIC… Ilie Taru, liderul romilor din Vaslui si din toata Moldova, asa cum s-a intitulat in mai multe randuri, care este de multe mandate si consilier judetean PSD, este intr-o stare foarte grava de sanatate. Toti cei apropiati se roaga, intr-una, pentru un miracol. Ieri, presedintele Consiliului…

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se indreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati intr un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed, informeaza Agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, în urma unui seism produs în aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, informeaza Xinhua, citat de Agerpres.ro.

- Omul de afaceri Aurel Popescu (47 de ani), cunoscut sub porecla „Moroiul“, a platit, aseara, o cautiune de 100.000 de lei pentru a fi lasat in libertate si cercetat in continuare sub control judiciar.

- Gripa porcina a facut prima victima. O femeie din Chișinau internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal„Sfintul Arhanghel Mihail” a decedat ieri, la o zi de la internare in secția de reanimare a spitalului, anunța e-sanatate.md. Potrivit sefului Directiei Sanatate a Municipiului Chisinau, Mihai…

- Centrala se afla la aproximativ 100 de metri distanta de "sarcofagul" din otel care etanseaza resturile reactorului 4 care a explodat si a degajat nori de radioactivitate peste o mare parte din continentul european, mai precis, pe trei sferturi din acesta. Tragedia nucleara din 26 Aprilie 1986 a…

- Ce cautau tinerii coborați din mașina pe banda de urgența a autostrazii Arad-Timișoara nu știe nimeni. Triunghiul reflectorizant – care anunța in mod obișnuit o defecțiune a mașinii și care trebuie utilizat obligatoriu – nu era pus in spatele mașinii. Cei doi tineri se aflau langa automobil – pe sensul…

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia este azi vazuta in Occident ca "o institutie depasita" si a pledat pentru "uniunea sfanta dintre un barbat si o femeie", cu prilejul discursului anual sustinut in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, relateaza luni AFP. "Din pacate stim cum,…

- Un adevarat masacru s-a intamplat vineri seara, pe strazile din doua comune din Bistrita-Nasaud. Din primele informatii rezulta ca un tanar de 16 ani ar fi furat o camioneta, la volanul careia s-a urcat sub influenta alcoolului. El a facut sase victime, dintre care cinci copii.

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Mochi, delicioasele prajiturele care ii omoara pe japonezi, au facut doua victime de Anul Nou și mai multe persoane sunt internate in stare grava, scrie BBC News. Doua persoane au murit in Japonia, iar cateva sunt intr-o stare critica dupa ce s-au sufocat pe prajiturile tradiționale de orez pe care…

- Un copil de 3 ani din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns, miercuri seara, la spital cu arsuri de gradele I si II pe o mana si pe un picior, dupa ce a tras de pe foc o oala plina cu lapte fierbinte pe el si s-a oparit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Sit...

- Admiral C4C a fost protagonistul unei scene de film de actiune, pusa la cale de regizor. Artistul fost luat pe sus cu mascații dintr-un club de fițe din Cluj-Napoca, de sub privirile ingrozite ale petrecareților, care nu ințelegeau ce se intampla. Nici chiar C4C, care aștepta echipa de filmare la…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Cel puțin 61 de persoane au fost ucise in confruntarile violente dintre diferite grupuri etnice din regiunea etiopiana Oromiya, incidente care evidențieaza creșterea instabilitații in statul african, relateaza site-ul agenției Reuters. 29 de etnici Oromis au fost uciși de catre atacatori somalezi…

- Un accident grav de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, cand ceata a pus stapanire pe intreg vestul tarii. Un sofer a ajuns in spital dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Era in jurul orei 06.15 cand barbatul in varsta de […] Articolul Sofer…

- Un caz socant s a petrecut in judetul Botosani. Un copil de doar opt luni a ajuns la spital in coma alcoolica. Potrivit datelor emise de reprezentantii Spitalului Judetean Mavromati din Botosani, citate de Antena3.ro, este cel mai tanar pacient care a ajuns la spital cu intoxicatie etanolica in acest…

- NECAZ…O familie din Vaslui a ramas pe drumuri, inainte de Sarbatorile de iarna. Un incediu puternic le-a mistuit apartamentul intr-o clipita. Numai intervenția prompta a pompierilor a facut ca dezastrul sa nu se extinda in toata scara de bloc. Proprietara apartamentului a fost surprinsa chiar in interiorul…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Alba, Alexandru Sinea, si alti sase suspecti, angajati sau fosti angajati ai Ocolului Silvic Blaj, au fost retinuti, marti, de politistii din Alba intr-un dosar de delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. Acestia sunt banuiti ca ar fi…

- Politistii Serviciului de Ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au finalizat activitatile de urmarire penala efectuate fata de 19 persoane, acuzate de comiterea de infractiuni silvice si economice. Trei persoane sunt cercetate in stare de arest preventiv, una este…

- Un barbat și copilul acestuia si-au pierdut viata, iar sotia se afla in stare grava in urma unui accident care a avut loc astazi la amiaza la Vadu Moldovei, pe DN 2. Accidentul a avut loc intre un autoturism in care se afla o familie cu un copil, si un microbuz, in care se afla […]

- Doctorii unui spital din Miami s-au confruntat cu o dilema etica in momentul in care in sectia de urgente a sosit un pacient aflat in stare de inconstienta si cu o stare de sanatate ce se deteriora rapid si care avea tatuat pe piept cuvintele „Nu Resuscitati”.

- Ciclonul Ockhi a provocat moartea a 39 de persoane in statele Tamil Nadu si Kerala din sudul Indiei, iar 167 de pescari sunt in continuare dati disparuti, au anuntat marti autoritatile, citate de Xinhua. Ciclonul a afectat saptamana trecuta mai multe districte din zonele de coasta din cele doua state.…

- Un barbat aproximativ 40 de ani este in stare extrem de grava, dupa ce a fost atacat de un mistreț, in județul Argeș. Atacul a avut loc in localitatea Tigveni, din județul Argeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, Madalina Epure, a declarat, la Digi 24, ca mistrețul…

- Avem libertatea sa schimbam aceasta stare de lucruri, indiferent de varsta. Putem inversa cursul vieții, daca dorim cu adevarat sa invațam și sa transpunem in practica aceasta noua cunoaștere. Oamenii nu se tem atat de ideea de imbatranire, cat de faptul ca acest proces le va rapi desfatarile de care…

- Cladirea in care locuiau cateva zeci de romani a fost cuprinsa de flacari! Incediul ar fi fost pus de o mana criminala, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Totul s-a petrecut in orasul herman Bergkamen.

- Caz șocant într-o localitate germana situata la 20 de km de Dortmund. O mașina și un imobil în care locuiau 33 de români și opt moldoveni au fost incendiate, în noaptea de joi spre vineri. Dintre cele 41 de persoane din cladire, 31 de persoane au ajuns la spital intoxicate…