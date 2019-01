Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a scazut pe total cu 4,1%, intre 1 ianuarie și 31 octombrie 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS), printr-un comunicat de presa, potrivit Mediafax.Aceasta…

- ZF 24 Industria apasa pedala de acceleratie: INS confirma cresterea economica de 4,3% in trimestrul trei si avansul de 1,9% fata de T2/2018 Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 09:42 204 Institutul National de Statistica (INS) a confirmat vineri estimarile publicate la jumatatea…

- In perioada 1.I-30.IX 2018, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2017, cu 4,2%, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier, anunta Institutul National de Statistica. Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a…

- Economia Italiei s-a contractat in trimestrul trei din 2018, pentru prima data in ultimii patru ani, din cauza scaderii cererii pe plan intern, arata datele revizuite publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Scăderea trimestrială…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea sa limiteze dreptul la munca al romanilor care lucreaza in strainatate pentru a-i forța sa revina in țara. Soluția sa: limitarea dreptului la munca la cinci ani intr-o țara. Situația este cu atat mai dramatica cu cat Romania are peste 3,5 milioane de ceta’eni…

- Economia a crescut cu peste 4% și in trimestrul al III-lea, anunța Institutul Național de Statistica. Datele i-au luat prin surprindere pe analiștii financiar-bancari. Cel mai probabil, vor fi revizuite in jos, spun aceștia.

- Numarul de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare era, la finele lunii iulie 2018, de 8.449 unitati, cu 544 mai multe decat la aceeasi data a anului 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2688 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 19 lei(+0,7%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (6465 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante…