Constructorii de vise: o zi de voluntariat cu echipa TELUS International, pe santierul Habitat for Humanity din Buftea

Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile a sute de voluntari, dar și sutele de mii de euro investite de organizația Habitat for Humanity și de sponsori, pentru a construi 36 de case in cartierul Izvoare din Bacau, destinate familiilor nevoiașe, sunt aprope ruinate de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Voluntarii care au construit la Bacau mai multe case in doar cateva luni așteapta de aproape 2 ani un gest de minima implicare din partea autoritaților. E vorba de cartierul ridicat pentru oameni sarmani de fundația "Habitat for Humanity".

- Un protest neobișnuit a avut loc in aceasta dimineața la Primaria Bacau, unde mai mulți proprietari ai locuințelor construite de Habitat for Humanity s-au adunat pentru a solicita municipalitații grabirea lucrarilor de racordare a imobilelor la rețeaua de apa potabila și la canalizare. Casele au fost…

- Primaria Bacau a dat publicitații informații referitoare la stadiul lucrarilor de branșare la apa și canalizare a cartierului de locuințe construit de Habitat for Humanity in cartierul Izvoare. Potrivit municipalitații, in bugetul pe 2019 exista... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vineri 12 iulie 2019, orele 10:00 – 12:00, in fața Primariei Bacau, va avea loc un protest inițiat de familiile beneficiare ale proiectului Habitat for Humanity realizat in octombrie 2017. Motivul nemulțumirilor acestor familii il constituie faptul ca dupa aproape doi ani de zile nu se pot muta in noile…

- Beneficiarii celor 36 de case construite prin voluntariat de Habitat for Humanity in cartierul Izvoare din municipiul Bacau organizeaza un protest la adresa autoritaților locale. In opinia protestatarilor, municipalitatea nu a asigurat branșamentul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Peste 300 de voluntari TELUS International Romania s-au mobilizat pentru construcția centrului comunitar destinat copiilor defavorizați din Buftea, care astfel, vor avea curand un loc unde sa-și faca lecțiile și sa manance o masa calda. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 457 De…

- Casele sociale din cartierul „Izvoare”, construite de Habitat for Humanity, sunt sparte de hoți „pe banda rulanta”. Dupa ce in iarna au fost furate centralele termice din case, zilele acestea au fost date doua spargeri, fiind furate pana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.