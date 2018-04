Stiri pe aceeasi tema

- Agentia americana pentru Protectia Mediului (EPA) a anuntat ca standardele de emisii pentru autovehicule, inclusiv camioane usoare, introduse de Administratia Barack Obama, ar trebui revizuite, sustinand ca nivelul impus este prea ridicat, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Decizia…

- Casa Alba analizeaza activitatile sefului Agentiei de Protectie a Mediului (EPA), Scott Pruitt, dupa ce au aparut stiri ca acesta a platit o chirie sub nivelul pietei pentru un apartament care apartine unui lobbyist implicat in probleme de competenta EPA, scrie luni Wall Street Journal, preluat de…

- Aproape jumatate din fermierii din zona Adjudului și-au depus cererile pentru subvențiile europene la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La nivelul județului Vrancea se inregistra un procent de peste 30% la depunerea cererilor unice, iar raportat la centrele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decat ar fi normal, urmand ca, de luni, vremea sa se incalzeasca treptat.Citește și: Una dintre angajatele…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii. Medicii spun ca nisipul din zapada care este inhalat poate provoca si agrava afectiuni…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bistrita-Nasaud a cerut, joi, sprijinul populatiei pentru a salva populatia de berze revenita in judet din tarile calde, avand in vedere ca frigul face imposibila asigurarea hranei corespunzatoare pentru acestea. "Primele berze s-au intors in judetul Bistrita-Nasaud,…

- Pompieri, polițiști și specialiști din cadrul Agenției de Protecția Mediului și Direcției de Sanatate Publica intervin la aceasta ora (12.00) in Panciu, unde a fost identificata o manușa in care s-ar afla o substanța necunoscuta. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanții ISU…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului SA, pentru Life Logistics SRL, aviz de mediu pentru proiectul "Amenajare platforma betonata J5, gard imprejmuitorldquo;. Prin aceasta documentatie, se doreste completarea functionala…

- Ford chama inapoi in fabrica 1.4 milioane de mașini in America de Nord. Sub presiunea autoritaților americane, Ford cheama inapoi in frabrica aproape 1.4 milioane de mașini de talie medie in American de Nord din cauza faptului ca volanele unor modele pot cadea in timpul mersului, iar șoferii ar putea…

- Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Adrian Pintea a primit la sediul APIA vizita unei delegatii a Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania condusa de doamna Swantje Kortemeyer, Sef al Sectiei Economice si Comerciale. Intalnirea a avut loc in contextul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru primavara lui 2018. Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%....

- Primaria Adancata a scos la licitație, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP, proiectul de reabilitare și modernizare a Caminului Cultural din centrul comunei. Anunțul a fost facut de primarul Viorel Cucu. El a spus ca investiția este estimata la 2,4 milioane de lei. 1,9 milioane vor proveni…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 s-a produs joi in districtul Ranau din Sabah (estul Malayeziei), transmite DPA. Anuntul a fost facut pe Twitter de Agentia malayeziana pentru Managementul Dezastrelor, conform Agerpres.Departamentul meteorologic din Malayezia a confirmat seismul din statul Sabah.…

- Strazile Termele Romane si Traian, pe sectorul Poarta 1 bulevardul Tomis, vor intra intr un amplu proiect de modernizare. Societatea Confort Urban SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Reparatii si modernizare a strazilor Termele Romane si…

- Alaidava SRL vrea sa ridice un imobil de cinci etaje in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis. In acest sens, societatea a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective S P 5eldquo;. Investitia va fi realizata…

- Potrivit unor statistici, portretul robot al soferului din Romania implicat in cele mai multe accidente rutiere este: sofer tanar la volanul unei masini foarte puternice. Soferii cu varsta de pana la 25 de ani care conduc masini cu o capacitate cilindrica de peste 2,5 litri sunt, statistic, cei care…

- Circulatia rutiera pe drumul national 38, intre localitatile Techirghiol si Movilita, a fost oprita din cauza poleiului.Amintim ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare tip Cod Galben pentru mai multe judete ale tarii printre care si Constanta. Se va semnealeaza…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani.

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Dancila promite 60 km de autostrada in 2018. Ministrul Transporturilor raspunde cu functia Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca ministrul Transporturilor, Lucian Sova, va raspunde cu functia, daca nu va realiza 60 de km de autostrada, afirmand ca pana pe 11 martie va fi prezentata…

- Reprezentantul nord-coreean Kim Yong-Chol, a declarat, aflandu-se in vizita in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice, ca oficialii de la Phenian sunt dispusi sa discute cu cei de la Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Anuntul a fost facut…

- Deși lucrarile de construcție a Centrului sportiv din Nisporeni au fost incepute, in scurt timp au și fost stopate. ”La momentul actual, nu se lucreaza, din cauza condițiilor meteorologice”, a explicat pentru ”Expresul” Viorel Jardan, directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Centru. Potrivit dansului,…

- „Ca sa ințelegeți cat de jalnic se mișca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri CNAIR, amintesc ca pentru acest proiect intitulat “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69” licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansata la sfarșitul lui 2014, iar azi in…

- Compania Amazon a fost sanctionata cu suma de 1,2 milioane de dolari de Agentia pentru Protectia Mediului deoarece gigantul a comercializat pesticide ilegale prin intermediul platformei, potrivit Associated Press. Aceasta este una dintre cele mai mari penalizari aplicate sub incidenta legii…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Un numar de 22 de primarii din judetul Hunedoara pe raza carora se afla arii naturale protejate au solicitat Agentiei de Protectia Mediului o noua delimitare a acestor suprafete, primarii sustinand ca formula actuala priveaza comunitatile local...

- Tot mai des se sopteste ca presedintele executiv al PER, Catalin Namaescu, s-a agitat in van pentru a obține postul de subprefect, pentru ca, și in politica, nu este pentru cine se pregatește, ci pentru cine se nimerește unde trebuie… Așa ca Ciprian Bancila iși va face bagajele din biroul de subprefect…

- Se intorc ninsorile in Banat. Potrivit unei avetizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila de astazi, ora 18.00, și pana maine, la ora 17.00, este posibil sa ninga in mai multe zone din vestul țarii. ”In vestul țarii vremea va fi inchisa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul nopții…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au anuntat urmatoarele aspecte: “Luni, 05 februarie 2018, a inceput procesul intentat de Primaria Sectorului 1 Agentiei pentru Protectia Mediului a Municipiului Bucuresti pentru blocarea procesului de autorizare a Gropii Iridex. In ciuda numeroaselor proteste ale…

- Compania Nationala Administratia Canelelor Navigabile CN ACN SA Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului APM Constanta proiectul "Inchiderea desfiintarea si ecologizarea depozitului de slam reziduuri petroliere km 9 500 mal stang Dunarea Marea Neagraldquo;, amplasat in comuna Cumpana.…

- Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson si familia, ar putea sa isi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de imbracaminte printr-o oferta ce permite investitorilor sa-si converteasca dividendele in actiuni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump este unul dintre cele mai controversate personaje ale acestor ani, mai ales din cauza declaratiilor facute si a masurilor indreptate impotriva unora dintre imigranti. Sub conducerea sa, insa, economia americana este in plina expansiune. Discursul lui Trump…

- Lacurile din jurul localitații Mascurei Potrivit directoarei Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui, Madalina Nistor, in fiecare an, pe 2 februarie, instituția sarbatorește Ziua Mondiala a Zonelor Umede. Tema de anul acesta este ”Zonele umede pentru un viitor urban durabil”. Aceasta data marcheaza…

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- Finantarea de urgenta cu mai multe sute de milioane de dolari ceruta de Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) ar reprezenta ''un colac de salvare'' pentru populatia palestiniana amenintata cu inghetarea ''catastrofala'' a ajutoarelor americane, au indicat…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale ca la elaborarea bugetelor locale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 care prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate…

- Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale recomanda Unitaților Administrativ Teritoriale sa ia in considerare articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 pentru elaborarea corecta a bugetelor locale aferente anului 2018. Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea…

- Conform OUG 195/2005, orice companie ce intreprinde activitate economica cu impact asupra mediului inconjurator este obligata legal sa isi infiinteze un departament specializat in protectia mediului. Acesta are un rol major in firma, in special in cele care intreprind activitati generatoare de mari…

- Foto:orlandobalas.wordpress.com © In plin proces de „drujbare” a arborilor, majoritatea plopi, revolta ecologistului oradean Orlando Balas, fost consilier al primarului Ilie Bolojan pe probleme de protectia mediului, a oprit temporar „lucrarea”. „Marea majoritate a arborilor taiați erau…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme rea pana duminica. Astfel, in cursul nopții de vineri spre sambata (19/20 ianuarie) in zonele montane va ninge, local mai insemnat cantitativ și se va depune strat nou de zapada. In Maramureș și in Transilvania vor predomina…

- Esteitinvest SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Cladire cu apartamente de vacanta D P 2e E3 R , imprejmuire si amenajare teren continuare de lucrari cu modificare de proiectldquo;. Cladirea este amplasata in Eforie Sud, bulevardul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie 31 decembrie 2017…

- Firma Boskalis SRL va executa in perimetrele Boskalis 1, Boskalis 2, Boskalis 3, situate pe Platforma Continentala romaneasca a Marii Negre, in zona economica exclusiva a Romaniei, lucrari de imprumut si relocare a nisipului, in vederea utilizarii acestuia la reabilitarea plajelor, obiectiv cuprins…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat joi faptul ca s-a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de…

- EFET (Autoritatea pentru Siguranța Alimentara din Grecia) a declarat ca a fost informata despre contaminarea potențiala, de catre Poliția Elena. De asemenea, instituția elena de control a sfatuit consumatorii sa evite anumite produse Coca-Cola, Delta și “Παριζάκι Υφαντή”. Produsele potențial afectate…