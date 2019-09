Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din Romania s-au scumpit cel mai mult din UE. Avansul costului cu forta de munca se datoreaza in principal cresterii costurilor cu bugetarii Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 462 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda –163 locuri de munca pentru: culegator de fructe, vculegator flori, instalator sanitar, de incalzire și aparate de aer condiționat,muncitor in sera de flori,…

- Nu mai e forța de munca și peste tot sunt anunțuri de recrutare, spune Romulus Badea, partener intr-o firma care se ocupa de recrutarea de persoane din Asia de Sud-Est și specialist in fiscalitate. El susține ca cele mai bune țari pentru a aduce muncitori sunt cele din Asia de Sud-Est, pentru ca tradițional…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat, vineri, santierele soselelor de centura de la Suceava si Radauti si s-a aratat multumit de ritmul lucrarilor, ba chiar i-a laudat pe constructori.

