Constructorii auto din blocul comunitar dau avertizari cu privire la pierderile in valoare de miliarde de euro ce vor aparea in conditiile unui Brexit fara acord, opririle de productie urmand sa coste 50.000 de lire sterline pe minut numai in Marea Britanie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.

Marea Britanie urmeaza sa iasa din UE in 31 octombrie, insa companiile sunt din ce in ce mai ingrijorate cu privire la lipsa progreselor premierului Boris Johnson spre un nou acord de retragere care sa inlocuiasca precedentul acord negociat de Theresa May, pe care Parlamentul britanic l-a respins…