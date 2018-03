Stiri pe aceeasi tema

- NEMULTUMIRI…Constructorii din tot judetul Vaslui se plang, de ceva timp, de faptul ca primesc destule informatii legate de licitatiile publice. Avand in vedere ca judetul Vaslui are finantari record pe proiecte guvernamentale, in special pe PNDL II, peste 200 milioane de euro, conducerea Camerei de…

- Contractele incredintate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le infiinteaza vor fi aduse in atentia Consiliului Concurentei si Comisiei Europene, au anuntat, joi, patronatele din constructii. Acestea atrag atentia ca se poate ajunge chiar la infringement, pentru ca…

- Constructorii se bat pe banii investitorilor privati, in special dezvoltatori de locuinte, dupa ce statul a redus drastic decontarile pentru lucrari de infrastructura, iar sectorul a ajuns in recesiune tehnica, cu o pondere de doar 4,6% din Produsul Intern Brut al anului 2017, potrivit datelor Asociatiei…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO),…

- Se adancește diferența dintre salariile angajaților la stat, fața de cei care lucreaza in mediul privat: In 2017, salariul brut ”de la stat”, mai mare cu aproximativ 34% decat la ”privat”. Potrivit Comisiei Naționale de Prognoza (CNP), in acest an vom avea parte de o incetinire brusca a cresterilor…

- "Boicotul nu este o solutie! Facem un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20-, incepand cu 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic",…

- Regulile pentru firmele cu angajați care lucreaza de acasa. Societațile, care angajeaza, de exemplu, IT-iști, sau alți specialiști care lucreaza de la distanța, vor avea de respectat o serie de reguli privind activitatea de telemunca, un concept introdus printr-o noua lege adoptata miercuri de Parlament.…

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- „Bugetul este de austeritate, nu avem ce sa aprobam, 80 la suta sunt salariile, raman 20 la suta sa supraviețuim. Avem noroc ca am aprobat luna trecuta sa continuam investițiile incepute anul trecut, investiții noi pe anul acesta nu avem. Propun austeritate, la Cultura anul acesta sa nu mai…

- FII OM PENTRU OAMENI: Un grup de 11 voluntari, studenți ai Școlii Internaționale Frankfurt Rhein-Main, se afla saptamana aceasta pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș. Cei 11 voluntari au sosit in Romania in urma cu o saptamana și deja s-au implicat in lucrarile de reabilitare a cladirii care…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, joi, despre despre salariile polițiștilor și recunoaște ca sunt 8.000 de polițiști ale caror venituri sunt scazute. Ministrul spune ca se intampla asta dupa eliminarea unui spor de 40%.

- Edilul recunoaste ca acestea sunt lefurile subalternilor sai, insa tine sa precizeze, in maniera proprie, ca ele sunt la nivelul anului trecut si nicidecum cele majorate cu decizia guvernului. Ceea ce inseamna ca marirea de salarii in primarie abia urmeaza. Cu alte cuvinte, daca salariile publicate…

- Ministrul Muncii a dat, din nou, asigurari ca salariile nu vor scadea. Lia Olguta Vasilescu a declarat aseara la Antena 3 ca totul se desfasoara conform programului de guvernare, iar cei mai favorizati de legea salarizarii vor fi medicii si cadrele medicale. "Cei care se așteptau sa le scada salariile…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a facut publice salariile pe care le incaseaza militarii in functie de gradul pe care il au, precizand ca, in anul 2017, au crescut veniturile militarilor si personalului civil, in medie cu 15-20 la suta.

- Azur angajeaza Productie Operatori roboti industriali Cerinte: – studii minime si medii – atentie concentrata, capacitate de analiza si sinteza – salariu avantajos+prime de productie+tichete de masa Operatori montaj Cerinte –…

- ♦ In incercarea de a compensa pierderile pe care le au angajatorii din IT dupa transferul contributiilor, guvernul le da o noua lovitura: va oferi deduceri de la plata CASS doar firmelor care au marit cu 20% salariile programatorilor. Un proiect de ordonanta de urgenta aflat in dezbatere…

- LOVITURA… Angajatii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui sunt printre cei mai afectati bugetari dupa aplicarea legii privind salarizarea unitara. Potrivit Oanei Raileanu, directorul economic al Directiei, salariile celor din conducere vor scadea cu 60%. “Daca includem datoria catre stat in brutul…

- Ministrul Sanatatii: Salariile vor ajunge pentru prima data aproape de cele din UE Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca salariile brute din sanatate vor creste de la 1 martie 2018, fata de 1 ianuarie, anul curent. "În acest an, salariile personalului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie,…

- Un angajator care a marit cu 20% salariul unui IT-st care castiga 10.000 de lei brut in 2017 va primi de la stat o deducere lunara in valoare de 550 de lei. Un angajator care a majorat cu 28% salariul brut al IT-stului care castiga 10.000 de lei brut anul trecut va primi o deducere de doar 30 de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie, de 3 - 4% la salariul…

- Sindicatul Democratic din Invațamant Arad, alaturi de alte astfel de entitați din țara, atrage atenția Guvernului Romaniei asupra multitudinii problemelor din invațamant, acutizate in ultima perioada si asupra faptului ca acestea au condus la nemulțumiri majore in randul angajaților din educație, membri…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a precizat ca statul nu ar avea cum sa intervina și sa negocieze pentru salariații din sectorul privat, insa este convinsa ca salariile nu vor scadea dn cauza transferului contribuțiilor de la stat la angajator.

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Guvernul Dancila pregatește un proiect OUG pentru ca salariile nete sa ramana la nivelul lui 2017, informeaza Antena3. Vizați de aceasta Ordonanța sunt angajații part-time, care dupa transferul contribuțiilor le-ar fi fost diminuate salariile. Actul normativ va fi introdus in ședința…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca pentru 3% dintre angajatii de la Parlament salariile scad putin, dar pentru ceilalti care lucreaza in Legislativ, aproximativ 97% , vor fi cresteri salariale. El a menționat ca inca nu si-a verificat cardul pentru a putea spune cu…

- In timp ce sindicatele se plang ca angajatii din sistemul bugetar pierd intre 30 si 40 la suta din salariu, ca urmare a aplicarii legii salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat, deputatii castiga incepand din aceasta luna 800 de lei in plus. Vorbim de deputati fara functii.

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- Azi si in zilele urmatoare, romanii care lucreaza la stat primesc fluturasii cu venitul pe luna ianuarie. Si multi s-ar putea sa aiba surpriza neplacuta sa vada ca iau mai putin bani decat luna precedenta.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta majorarea cu 5% pâna la 10% a salariilor pentru mai bine de un sfert dintre politisti. Astfel ca, de la 1 februarie, peste 28.000 de polițiști vor primi mai mulți bani.Potrivit unui comunicat al ministerului, în acest sens, a fost…

- Veste proasta pentru mii de polițiști! Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca urmare a intrarii in vigoare a Legii salarizarii. Ba chiar, acestea vor scadea. Președintele…

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Angajatii Primariei Suceava se numara printre cei care au tras lozul norocos atunci cand Guvernul a aprobat „Legea salarizarii unitare a bugetarilor", anul trecut veniturile acestora crescand mai mult decat simtitor.Daca pana anul trecut se vorbea de salariile mici ale ...

- De la 1 ianuarie 2018, salariile angajaților primariei Ploiești au suferit noi modificari! Totuși, in timp ce unii angajați nu au parte de creșteri spectaculoase, la alții se simte diferența. Potrivit hotararii de Consiliu Local nr. 514 din 20 decembrie 2017, salariile primarului, viceprimarilor, administratorului…

- Ministrul Educatiei a tinut sa-i informeze pe profesori de intarzirile salarile printr-un mesaj pe Facebook, tocmai in ziua in care banii trebuiau sa intre in cont. Pe cai institutionale, dascalii au aflat abia pe 5 ianuarie de aceasta intarziere. Liviu Pop, ministrul Educatiei, a anuntat, marti, printr-un…

- Cadrele didactice din Buzau mai au de asteptat. Daca in lunile din 2017 acestia au primit salariile de cele mai multe ori nu mai departe de data de 5 a fiecarei luni din luna ianuarie 2018 s-a schimbat legislatia. Potrivit oficialilor, noua legislatie a salarizarii a facut ca, calculul acestora sa duca…

- Cu toate ca Guvernul a susținut ca salariile nu vor scadea, faptul ca și-n instituțiile de stat sunt majorate salariile brute cu 20%- 25%, la fel ca-n cele private, dupa OUG 79/2017, dovedește clar ca salariile ar fi scazut considerabil daca angajatorii nu ar fi luat masuri. ANAF a precizat,…

- La intalnirea cu suporterii, de la finalul anului trecut, cei de la UTA atentionau ca vin vremuri grele pentru club. Se stie foarte bine, va dura cateva luni pana se va vota bugetul Aradului, pe anul 2018, iar apoi, pana si banii ajung la UTA, campionatul va fi gata. Pana atunci, clubul este lasat…

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista "o echilibrare", iar "excesele" nu se vor mai regasi. "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator…

- Prețul bunurilor de consum a crescut in 2017, increderea in afaceri a scazut, creșterea economica a incetinit dramatic, iar piața imobiliara s-a blocat. O alta lovitura: Marea Britanie a iesit din topul celor mai importante cinci economii ale lumii. Kallum Pickering, economistul principal al UK de la…

- Arctic, cel mai mare producator de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanti angajatori din judetul Dambovita, va mentine neschimbate salariile celor 3.600 de angajati, urmand a suporta incepand cu 1 ianuarie 2018, cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale…

- Automobile Dacia Pitești a negociat cu sindicatele și au convenit o marire cu 20% a tuturor salariilor, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator. ”Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si…

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Am citit cu mare atentie articolul care relateaza aspecte din sedinta de Consiliu Judetean im legatura cu majorare tarifelor la colectarea deseurilor, motivatia majorarii in cuvantul presedintelui CJ care apara ADI si replicile taioase fata de comentariile consilierilor judeteni din alte partide. Am…

- Castigul salarial mediu nominal net a crescut, in octombrie, cu 16 lei (+0,7%), pana la valoarea de 2.392 de lei, in comparatie cu luna anterioara, in timp ce salariul mediu nominal brut s-a majorat cu 0,7% si a ajuns la 3.327 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.