- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Seful administrativului resitean a explicat, recent, cum a reusit sa salveze bugetul urbei de o serie de cheltuieli umflate, vorbind despre reducerea costurilor interne, inclusiv de cele la telefonie. Pe langa acestea, insa, edilul a tinut sa acorde o atentie deosebita celor legate de ceea ce numea…

- Statutul de Superbrand a fost acordat in urma studiului de piața realizat de Superbrands Romania cu sprijinul IPSOS, pe un eșantion de 1.500 de respondenți, luand in calcul criterii precum calitate, incredere și diferențiere pe piața.

- Banca Transilvania premiata de Bursa de Valori București Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru…

- ANRE stabileste tarifele o data la 6 luni pentru consumatorii casnici care nu si-au schimbat furnizorul, desi de la 1 ianuarie a fost eliminat in totalitate tariful reglementat. „ANRE continua sa avizeze tarifele pentru serviciul universal, chiar daca metodologia folosita de catre reglementator s-a…

- Cifra de afaceri de 53,4 mililioane euro pentru NTT DATA Romania Trendul accentuat de crestere inregistrat in anul 2016 (plus al veniturilor de cca. 49%) a continuat si in 2017. Un rol important l-a jucat piata locala unde NTT DATA Romania a atins o crestere de 62% a veniturilor. In urma investitiilor…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Piata de echipamente si accesorii destinate sporturilor in aer liber va creste cu 30% in acest an, de la un nivel de 2,3 miliarde lei anul trecut, estimeaza compania Maia Outdoor, retailer autohton ce comercializeaza echipamente pentru drumetie si alpinism. "In anul 2018, piata produselor si echipamentelor…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. UPDATE: “Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat joi.

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs...

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat ca, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, exista intre 30.000 si 50.000 de bugetari care au pierdut din venituri incepand din 1 ianuarie, iar mai mult de jumatate dintre…

- Cursul dolarului american a scazut de la 3,7266 la 3,7170 lei, cotațiile din piața fluctuând între 3,713 și 3,737 lei. O medie mai mica, de 3,6868 lei, a fost înregistrata în 31 decembrie 2014 Media euro a coborat de la 4,6526 la 4,6347 lei, minimul ultimei luni, în…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii modelului…

- Cefin Trucks, importatorul si distribuitorul Ford Trucks, vrea ca acest brand de camioane grele sa fie in top 3 pe piata din Romania pana in 2020. Pentru anul acesta, compania se asteapta la vanzari de 360 unitati, de doua ori mai multe decat in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vrea ca 2018 sa fie un an al dialogului intre romani si maghiari. „Trecutul nu il putem imparti, dar macar sa ne gandim la viitor”, spune acesta. Declaratiile au fost facute intr-un interviu acordat, joi, Europa FM, in care Hunor a fost intrebat despre semnaturile date de…

- 2017 a fost un an "rodnic" pentru turism, cu o crestere de aproximativ 10- a pietei conform estimarilor. Cifrele de afaceri ale agentiilor de profil s-au apropiat de 4 miliarde de lei. Rusia, Portugalia, Israel sunt doar cateva dintre cele mai cautate destinatii de turistii romani anul trecut. In ultimii…

- Sunt voci in piata imobiliara, mai mult sau mai putin avizate, care apar in presa si subliniaza ca exista clar anumite semne cu privire la o noua criza. Trebuie insa se ne uitam pe cifre si la situatia generala pentru a trage o concluzie care ar putea avea un impact negativ asupra celor care voi…

- Piața supermarketurilor din Buzau se reconsolideaza. Un magazin Mega Image se va deschide in curand in incinta Galeria Mall din strada Unirii, nr. 301. Amplasat la parterul mall-ului Galleria din Bd. Unirii (E85), nr. 301A, Mega Image va avea o suprafața totala de 2000 mp, avand 40 de angajati și peste…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Perioada a debutat cu o creștere a euro la 4,6656 urmataa de atingerea unui nou record de 4,79 lei. Sarbatorirea Micii Uniri a adus o ușoara reducere a presiunii pe leu, într-un context regional, astfel ca la sfârșitul perioadei media a fost stabilita la 4,6658 lei, insa cotațiile…

- Euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul anunțat in precedenta sedinta de BNR cand a atins un nou record istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. A fost a treia sedinta consecutiva in care euro a atins recorduri istorice in ...

- Pe fondul dorintei de a deschide o afacere, multi merg pe ideea mai simplista, de franciza. Exista astfel un brand deja consolidat, un plan de afacere bine pus la punct si o definitie in cele mai mici detalii a activitatii. Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde…

- De asemenea, leul a castigat 5,21 bani (1,37%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,7595 lei, comparativ cu valoarea anterioara de 3,8116 lei/dolar. Acesta este cel mai mic nivel atins de dolar in ultimii trei ani in raport cu leul. Conform BNR, francul elvetian a fost cotat la 3,9914…

- Cluj Napoca este primul oraș din Romania asupra caruia site-ul integrator de anunțuri imobiliare, imoradar24.ro, și-a indreptat Inteligența Artificiala pentru a „scana” și compara ofertele din piața. Cu ajutorul acesteia iți simplifici semnificativ cautarile pentru o casa. Fiind primul din Romania care…

- Grupul Renault iși sporește vanzarile al 5-lea an consecutiv -3 761 634 automobile. Grupul Renault ( inclusiv Lada ) a obținut o creștere de 8,5a vanzarilor globale (autoturisme și mașini comerciale ușoare) pe piața care a crescut cu 2,3%. Cota de piața a Grupului constituie azi 4,0% (+0,2 p. comparativ…

- Miscarea dobanzilor din piata bancara se simte, deocamdata, doar in ratele la banca datorate de debitori, nu insa si in acumularile celor care economisesc in depozite. In consecinta, marjele de castig ale bancilor se rotunjesc, aspect explicat de economistii Bancii Transilvania. Pentru deponenti,…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Un barbat a fost arestat preventiva, joi, pentru punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune, fiind suspectat ca ar fi introdus pe piata mai multe bancnote de 50 de euro false, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, procurorul…

- Lantul hotelier Continental, unul dintre cele mai mari de pe piata locala, cu aproape 2.000 de camere, controlat de Radu Enache, a finalizat anul trecut cu afaceri de 26-27 milioane de euro, iar in acest an targeteaza un avans cu doar o cifra, cu 3,5%, potrivit sefului companiei. „Piata…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 13,1%, în primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES.…

- Cursul euro a scazut de la 4,6377 la 4,6256 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat între 4,625 și 4,637 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,627 – 4,63 lei. Media dolarului american a avut cea mai dramatica evoluție, ea coborând de la 3,8247…

- Consiliul Concurentei a amendat cu peste 3 milioane de lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment si Comnord pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata...

- Producatorii de televizoare abia au perfectionat dispozitivele capabile sa afiseze continut 4K, insa Sony si alti cativa jucatori din aceasta piata se gandesc deja la viitor, tintind spre o rezolutie de patru ori mai mare: 8K. Desi nu este primul televizor 8K despre care auzim, noul X1 Ultimate Full-Spec…

- ♦ Piata valutara s-a mai dezmortit in ultima luna de anul trecut, iar pe ansamblul anului 2017 volumul mediu zilnic al tranzactiilor a inregistrat cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, potrivit datelor Bancii Nationale.

- ♦ Piata creditelor continua sa aiba un potential bun ♦ Canalele la distanta, banca mobila sau electronica, centrele de contact, vor evolua in continuare ♦ Prioritare sunt investitiile in digitalizare si imbunatatirea calitatii serviciilor.

- Productia Dacia in Romania scade constant de cinci ani incoace, putin cate putin. In 2017 a atins minimul ultimilor cinci ani. Chiar daca atunci cand comparam cifrele din 2017 cu cele din 2016 scaderea este de numai 2%, cifrele arata mai ingrijorator cand privim unitati de timp mai mari. Spre exemplu,…

- In ciuda zvonurilor, Samsung nu a anuntat Galaxy S9 in cadrul CES 2018. CEO-ul companiei, DJ Koh, a confirmat ca nu vom vedea noul flagship pana la Mobile World Congress, modelul de anul acesta urmand sa debuteze la mai putin de un an de la lansarea lui Galaxy S8. Acesta a confirmat din nou planurile…

- A fost inaugurata piata second hand din Targu Carbunesti. La eveniment au fost prezenti si norvegienii, cei care au finantat proiectul. In Gorj, de la Primaria Kristiansand, au venit aproximativ 100 de mii de lei. Comerciantii de haine v...

- Președintele onorific al celor de la FC Botoșani, Cornel Șfaițer, a vorbit despre transferul lui Mircea Axente, atacant de 30 de ani care revine in Liga 1 dupa experiența din Arabia Saudita. De asemenea, Florin Acsinte, se intoarce și el la Botoșani, unde a adunat mai bine de 200 de meciuri. "Ma bucur…

- Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile publicate de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in timp ce numarul clientilor ramasi in regim reglementat…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat marti ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie unei cresteri de 6,5% a vanzarilor Dacia, informeaza producatorul auto intr-un comunicat de presa.…

- 'La sfarsitul anului sunt tranzactii mai putine. Sunt foarte multi operatori din piata care nu scot leii ca sa ii schimbe pe valuta, asteptand anul viitor. Sunt altii care vin aici cu valuta, o pun in depozite, depozite in valuta, asteptand anul viitor. Pe de alta parte, sunt situatii de incercari de…