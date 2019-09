Construcție autostrăzi. Răzvan Cuc: Măsuri radicale. Nu trebuie să stăm în genunchi! "Am constatat ca marile deficiente, cand vine vorba de construcția de autostrazi, vin din partea unor antrepenori care nu isi respecta termenul contractual. Vin cu laptopurile, cu firmele de avocati si in loc sa intre cu utilajele in santier si sa lucreze, ei incep sa ia contractele si sa vada ce clauze pot ataca din contract pentru a castigat niste bani suplimentari. Am luat si niste masuri mai radicale, pana la rezilierea contractelor, acolo unde antreprenorii nu s-au mobilizat, au fost notificati, li s-a adus la cunostinta, bani sunt sa se construiasca. Ori daca el vine la o procedura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

