Constructia unui spital in Romania versus alte tari: de ce unele tari reusesc in 3 ani si noua ne trebuie 20?

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a tinut sa precizeze, joi, ca Spitalul Metropolitan se va construi "intr-un termen rezonabil", si nu in 20 de ani, asa cum a trecut Ministerul de Finante in ordonanta de urgenta adoptata miercuri, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- "Pe tot parcursul colaborarii noastre, dincolo de oferirea terenului, va stam la dispozitie cu sprijin si pentru obtinerea tuturor avizelor necesare, si pentru campaniile de informare si mediatizare, pentru a putea sa strangeti cat mai multi bani. Si noi, de asemenea, si ca institutie, si ca persoane…

- In contextul vremii extreme din aceasta perioada, surse DC News au spus ca in Primaria Capitalei s-a discutat daca primarul general, Gabriela Firea, ar trebui sa anunțe sau nu suspendarea cursurilor in Capitala. In cele din urma, nu s-a luat decizia suspendarii cursurilor in București așa cum…

- In intervalul 17.03.-19.03.2018, pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența. Sambata, 17.03., pompierii baimareni au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea unei bucați de tabla de pe acoperișul unui imobil situat pe strada Vasile Lucaciu din municipiul Baia Mare. Militarii…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Corina Catalina Petre, referent economist la SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 9 iunie 2016, doua terenuri in intravilanul localitatii Eforie Sud, in suprafata totala de aproximativ 190 de metri patrati. De asemenea, ea mai are…

- In Baranca, un catun sarac si uitat de lume din Botosani se afla probabil cea mai inghesuita scoala din Romania. In jur de 220 de elevi si copii de gradinita invata pe o suprafata de maxim 140 de metri patrati.

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- In 2017, fondul de investitii Globalworth si-a extins prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, prin achizitia a 72% din Griffin Premium R.E., un jucator din piata poloneza de real estate, cu active care valoreaza 680,1 milioane de euro. Impreuna cu activele din Romania, valoarea totala a…

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- Cum arata utilajele care vor topi zapada din București. Primarul general Gabriela Firea a declarat in cadrul comandamentului de iarna ca anul acesta vor acționa in premiera utilajele de topit zapada din București. Cum edilul-șef a vorbit de mai multe ori deja despre aceste mașinarii, dar ele nu au fost…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. “Din punct de vedere al fiscalitatii,…

- Iasul ocupa locul trei pe tara la suprafata de birouri. Multinationalele si companiile romanesti care au venit la Iasi si si-au deschis sedii in ultimii ani au urcat Iasul in „Top cinci orase cu cei mai multi metri patrati de birouri". Daca capitala detine de departe primul loc cu 2,6 milioane de metri…

- Proiectul se afla la primul punct pe ordinea de zi a sedintei de joia viitoare. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, in sedinta din 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind preluarea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera. La inceputul lunii februarie,…

- O garsoniera din centrul Capitalei, pe care dezvoltatorul cere 45.000 de euro, are doar 24 de metri patrati utili. Cu 13 metri patrati mai putin decat prevad normele in vigoare. Legea nu e respectata nici in cazul aparamentelor cu doua camere, care ar trebui sa aiba macar 57 de metri patrati utili si…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Aceasta se va intinde pe o suprafata de 50.000 patrati in complexul Openville Timisoara si va fi cea mai inalta din Romania. La finele anului trecut, omul de afaceri avea un portofoliu de 10 cladiri de birouri, cu un total de 121.000 de metri patrati la Iasi, Timisoara si Cluj, iar anul acesta se vor…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu". Directorul a demisionat dupa intalnire. "Am facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Anul trecut, in Romania, P3 a livrat trei noi depozite cu un total de 65.000 de metri patrati in parcul P3 Bucharest. In cursul anului, P3 a semnat contracte de inchiriere de peste 115.000 de metri patrati. constand atat in contracte noi, cat si in reinnoiri si extinderi pentru clienti existenti,…

- Subsidiara locala a a grupului Flex (Flextronics) din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicatii, IT si medicale, a semnat un parteneriat cu grupul Iulius pentru inchirierea a 1.200 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul multifunctional…

- Serviciul colectare-executare silita persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vanzare o gama larga de imobile. Liste datornici 2018: Cum afli daca esti pe listele rusinii ale ANAF Pe data de 23 ianuarie 2018 este programata prima licitație…

- Consiliul Judetean a semnat contractul pentru realizarea documentatiei tehnice in vederea construirii parcului industrial "Iasi Industrial Park". Cladirea administrativa a "Iasi Industrial Park" va avea o suprafata de 600 de metri patrati. Va fi amenajata o parcare pentru camioane, cu o suprafata de…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Carmen Mihaela Radu, sef Birou Tarife, Analiza Economica la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 31 mai 2017, iar la rubrica "bunuri imobile cladirildquo;, a mentionat doua apartamente in Constanta, detinute in coproprietate: unul cu suprafata…

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- ♦ Avalansa de noi proiecte de birouri din Capitala din zone precum Orhideea, Expozitiei si Timpuri Noi, alaturi de apropierea termenului de expirare a contractelor curente pot declansa o adevarata revolutie in piata de office din Capitala ♦ Cine se muta?

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…