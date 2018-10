Constructia unui nou aeroport in Mexic a fost respinsa prin consultare populara cu aproape 69,95% voturi impotriva, dupa numararea aproape integrala a buletinelor de vot, a anuntat echipa presedintelui ales Andres Manuel Lopez Obrador la finalul acestui scrutin controversat, relateaza AFP si Reuters.



Dupa numararea voturilor in 98,18% din sectii, reiese ca "310.463 dintre votanti s-au exprimat in favoarea constructiei aeroportului Texcoco, iar 747.000 au optat pentru studii si lucrari la Santa Lucia", un aeroport militar care reprezinta o alternativa la santierul in curs, a declarat…