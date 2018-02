Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Robert Tudorache a afirmat, joi, la Constanta, ca estimeaza anul 2020 ca fiind un termen realist pentru inceperea de catre investitorul chinez a lucrarilor de construire a reactoarelor 3 si 4 de la Centrala Nuclear Electrica (CNE) Cernavoda. Tudorache a precizat…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 434 din 1 februarie 2018 a fost publicata Hotararea numarul 1 din 9 ianuarie a Adunarii generale a Actionarilor SC RO ARMYSECURITY SA prin care au fost numiti ca administratori ai societatii urmatorii: Nezir Gelaledin, domiciliat in Cernavoda, judetul Constanta,…

- Alaturi de litoral si Delta, padurile atat cate au mai ramas reprezinta bogatia naturala a Dobrogei. O calatorie in timp, pentru a vedea care era "structuraldquo; padurilor acum aproape un secol, este utila pentru a observa cresterea si descresterea intinderilor de "aur verdeldquo;.Sa ne intoarcem asadar…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice si bilaterale in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a vizitat vineri distrugatorul britanic HMS Duncan si fregata turceasca Gaziantep, cu ocazia prezentei Gruparii Navale Permanente 2 a NATO - Standing NATO Maritime Group 2 - la Constanta. …

- Tramvai pe Dorobanților? Activist: ”Are spațiu suficient pentru a avea linie dedicata”. Ce spune Boc ZIUA de CLUJ a vorbit cu clujeanul care a propus tramvai pe strada Dorobanților. A aflat și ce opinie are primarul. Clujeanul care a propus linie de tramvai pe strada Dorobanților a explicat, pentru…

- Polonia va decide anul acesta daca va construi prima sa centrala nucleara, pentru a reduce emisiile poluante, ca parte a planului pe termen lung de reducere a dependentei de carbune, a anuntat ministrul Energiei, potrivit jurnalul.ro.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, luni, la Constanta, ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, aceastea urmand sa aiba si capabilitati de stingere a incendiului, pe langa cele de cautare si salvare. El estimeaza ca primele…

- Sedinta Directoratului CE Oltenia s-a prelungit ieri pana in seara. Printre cele 60 de puncte, au fost si cele cu referire la bugetul si restructurarea companiei. Mai exact, se fac pregatiri pentru ca documentatia sa ajunga sa fie aprobata in timp util. Reprezentantii CEO au spus ca…

- Astazi se implineste un an de la tragicul accident rutier petrecut, in data de 25 ianuarie 2017, in jurul orei 12.30, pe DN 22 C in apropiere de localitatea Stefan cel Mare din judetul Constanta. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autoturism al armatei, unul in care se aflau doi tineri,…

- Mai multe drumuri judetene si comunale continua sa fie inchise vineri, din cauza vremii nefavorabile, iar peste 70 de localitati nu au energie electrica. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis Agerpres, vineri dimineata, la ora 6,45, erau inchise 15 drumuri judetene, dupa cum urmeaza:…

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile. Operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- RADET Constanta aduce la cunostinta consumatorilor ca datorita fluctuatiilor de tensiune inregistrate de catre furnizorul de energie electrica intampina greutati in furnizarea agentului termic la punctele termice din zona B dul Unirii, zona inel II si in zona Poarta 6. "Cerem scuze consumatorilor nostri…

- Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri, informeaza un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE).

- Un elev din Constanta a fost admis la una dintre cele mai prestigioase universitati din lume, Universitatea Oxford, din Marea Britanie, unde rata de acceptare la specializarea aleasa de el, "Computer Science", este de sub 10 procente, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Enel a comunicat in data de 15.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 3.In consecinta, in lipsa curentului electric s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in zona Tomis Mall. Pana la remedierea avariei de…

- Premierul Mihai Tudose a spus luni referitor la realizarea podului suspendat peste Dunare, de la Braila, ca "s-a intrat in linie dreapta". "S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta nationala si un element de normalitate (...) un fluviu nu se mai traverseaza…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat luni ca, in privinta realizarii podului suspendat peste Dunare, de la Braila, "s-a intrat in linie dreapta", acesta fiind "un obiectiv major" si "un element de siguranta nationala". "S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un…

- Tudose iese la rampa cu puțin timp inainte ședinței din PSD. Premierul face declarații de la Ministerul Transporturilor. Surse politce din partid il dau deja caștigator pe Liviu Dragnea in batalia cu premierul.

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, inființata in urma dezvaluirilor jurnalistului Dan Andronic, in serialul „Noi suntem statul!” va prezenta și adopta raportul final al forului de specialitate in ședința din 23 ianuarie.

- Negocierile cu firma General Dynamics privind achizitionare de transportoare blindate se afla in faza finala, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. “Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa…

- In Germania, rata somajului a scazut pana la un nivel record, numarul oamenilor fara loc de munca fiind in scadere constanta in ultimele sase luni ale anului 2017, reflectand o dezvoltare din ce in ce mai mare pentru tara condusa de Merkel. Acest nivel de dezvoltare ar putea impinge nivelul salariilor…

- Centralele nucleare folosesc puterea radioactivitatii, adica a emisiei de radiatii specifice unor anumite tipuri de atomi. Pentru a afla cum functioneaza o centrala nucleara puteti citi acest articol. Dar radiatiile sunt periculoase, nu? Cat de periculos este sa lucrezi intr-o centrala nucleara? Cat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in prezent consilier local in aceleiasi oras, cu privire…

- Asociatia Romana de Kung Fu si-a desemnat cei mai valorosi sportivi ai anului 2017. Din top nu puteau lipsi si sportivii din Cetatea Tomisului: Marius Sandu – seniori, CSA „Axiopolis Sport” Cernavoda, Tudor Bocai – juniori, CS „Marea Neagra” Constanta; Vlad Bocai – cadeti – CS „Marea Neagra” Constanta;…

- Sezonul 2017-2018 va fi ultimul pentru Valentin Ghionea in tricoul lui Wisla Plock. Anunțul a fost facut ieri de catre vicecampioana Poloniei, pe site-ul oficial al clubului. Vali Ghionea a ajuns la Wisla de la Constanța in 2012 și a intrat rapid in inimile suporterilor polonezi. Internaționalul roman…

- Cine nu a auzit de Canalul Dunare Marea Negra? Mareața realizare a epocii socialiste, rezultat al unui gigantic șantier, loc de supliciu pentru mulți dintre indezirabilii regimului totalitar, dar și un proiect cu un preț exorbitant, al carui eficiența economica este contestata. Canalul romanesc este…

- "In data de 7 decembrie a.c. societatea Nuclearelectrica a mințit public, anunțand o 'oprire proactiva' a unitații 2 de la Centrala de la Cernavoda ca urmare a unor lucrari de mentenanța planificate și preventive. Adevaratul motiv al opririi centralei a fost cauzat de defectarea mașinii de incarcare…

- "A fost lansata o racheta de croaziera spre centrala nucleara Al-Barakah", au anuntat insurgentii huthi prin intermediul agentiei de stiri Saba si al postului de televiziune Al-Masirah.Mohammed Abdulsalam, un purtator de cuvant al insurgentilor huthi, a confirmat lansarea unei rachete spre…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Licitatia pentru achizitia noilor autobuze care vor deservi publicul calator din municipiu se afla in faza de clarificari. Iar undeva in primele 10 zile ale lunii decembrie, va fi cunoscut numele companiei care le va furniza, a precizat ieri primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau."Dupa aceasta…

- Biblioteca Judeteana ldquo;I.N.Roman", cu sediul in Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 104 A, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de: bibliotecar cu studii medii treapta profesionala IA in cadrul Biroului ldquo;Sali de lectura. Depozite" 1 post…

- UPDATE 10:27 Ceata densa pe autostrazile A1, A2, A3 si A4. Politistii recomanda prudenta in trafic Vizibilitatea scade sub 200 de metri din cauza cetii, duminica dimineata, pe autostrazile A1, A2, A3 si A4, iar izolat poate sa fie redusa sub 50 de metri. Politistii recomanda soferilor sa…

- Funcționarii Comisiei Europene au ajutat Ungaria sa obțina aprobarea pentru construirea noilor reactoare la centrala nucleara Paks, pentru a nu strica relațiile deja tensionate cu Budapesta, scrie publicația Politico, care a obținut acces la documentația relevanta a Comisiei Europene. Este vorba despre…

- FC VOLUNTARI-VIITORUL CONSTANTA 0-0. Rezultatul este unul echitabil, avand in vedere ca niciuna dintre formații nu a reușit sa iși creeze ocazii mari de gol. Campioana Viitorul a jucat din min. 74 in zece oameni, atacantul George Țucudean primind al doilea cartonaș galben, dupa ce pe primul il incasare…

- In cadrul manifestarilor dedicate celor 139 de ani de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman si cu prilejul lansarii Bibliotecii Virtuale Fondul documentar online "Dobrogea de ieri si de astazildquo;, cotidianul ZIUA de Constanta, care a implinit, pe 20 noiembrie, 17 ani de activitate,…

- Acum poate pricepem mai bine de ce FRF s-a oprit in vara lui 2016 mai intai la numele unui selectioner strain. Alegerea nefericita a lui Daum e cu totul alta discutie. A iesit rau de tot. Cu un alt nume putea insa sa iasa si mult mai bine. Oricat s-ar da peste cap orice antrenor roman, in ochii…

- Potrivit unui comunicat de presa al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit asupra marfurilor dintr-un container sosit din China, destinat unei societati comerciale din Bucuresti,…

- In urma meciurilor disputate in week-end, s-au stabilit semifinalele pentru 3x3Schools Battle, competitie de baschet 3 la 3 dedicata scolilor si liceelor din judetul Constanta, organizata de Asociatia Judeteana de Baschet si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta. Finalele vor avea loc duminica, 19…

- Drama intr-o familie din Constanta! O tanara de 18 ani s-a aruncat in Dunare de pe podul de la Cernavoda. La scurt timp de la aflarea vestii mama tinerei s-a filmat si a transmis un mesaj sfasietor.

- O tanara de 18 ani a fost data disparuta de doua zile. Ultima oara a fost vazuta pe podul feroviar Anghel Saligny, din Cernavoda, iar autoritatile o cauta in continuare atat pe uscat, cat si in apa. Adolescenta este in clasa a XII-a, la un liceu din Constanta. Cu putin timp inainte sa dispara fara urma,…

- Comitetul National al PNTCD, reunit saptamana trecuta, a decis reconstituirea polului de dreapta in Romania in perspectiva alegerilor locale si parlamentare din 2020. "Avem mandat politic la nivelul organizatiilor judetene sa incepem discutiile cu PNL, USR si chiar PMP si alte formatiuni de dreapta…

- Reprezentantii producatorului de energie Nuclearelectrica au transmis, vineri, un comunicat de presa in care infirma declaratiile liderului Cartel Alfa Bogdan Hossu potrivit carora societatea ar fi anuntat sindicatul de la Cernavoda ca nu poate creste salariile brute. ”Conducerea SN Nuclearelectrica…

- Conducerea companiei KazMunaiGaz, proprietarii Grupului Rompetrol (KMGI), si cea a companiei chineze CEFC, care va achizitiona pachetul majoritar al Rompetrol, au avut joi o intalnire cu premierul Mihai Tudose si cu ministrii Energiei, Economiei si Finantelor, care i-au asigurat ca vor urgenta demersurile…

- Dimineața cu vești nu foarte bune de la polițiștii Centrului Iotrafic! Potrivit acestora, la aceasta ora, traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata pe Autostrada Bucuresti – Constanta(vizibiliate 50- 150 de metri). Intre Fetesti si Cernavoda vizibilitatea scade si sub 50 de…