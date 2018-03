Constructia primei faze a gazoductului BRUA in Romania, realizata de o companie amendata in 2012 pentru licitatii trucate organizate de Transgaz

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac Schweighofer a anunțat vinderea catre Green Gold, o companie suedeza, a peste 14 mii de hectare de padure pe care le deține in Romania. Valoarea tranzacție nu a fost facuta publica. Grupul austriac Schweighofer a anunțat ca va vinde subsidiara Cascade Emprie, inclusiv divizia de mangement,…

- Consiliul Judetean Arad va scoate din nou la licitatie realizarea proiectului tehnic pentru Cetatile Soimos si Siria. Este a treia oara cand Consiliul Judetean incearca sa gaseasca arhitecti interesati sa realizeze proiectul celor doua cetati. Primele doua incercari au fost fara succes. Valoarea totala…

- Construcția complexului "Arena Chișinau" a fost discutat astazi in cadrul Parlamentului. Guvernul a dat aviz pozitiv, astfel terenul va trece din circuitul agricol in cel al constructiilor, considerandu-se de uz public.

- Peste 120 persoane au fost surprinse in flagrant delict de catre politisti, in ultimele 24 de ore, cand au fost constatate 650 de infractiuni si aplicate peste 7.000 de sanctiuni contraventionale, conform Politiei Romane, anunța news.ro.Miercuri, in urma celor 300 de actiuni organizate si…

- Unul dintre proiectele de hotarare adoptate in sedinta ordinara de luni a Consiliului Judetean Giurgiu vizeaza aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare, extindere si dotare Unitate Primiri-Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu” – menționeaza,…

- "Prima masura propusa este ca se va intocmi de catre autoritatile publice tutelare a unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitati autorizate prin statut", a anuntat Teodorovici. A doua masura se va lua prin publicarea…

- Un teren aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune, situat in Soseaua Pipera, va fi trecut in domeniul public al Primariei Bucuresti pentru constructia Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Valoarea…

- Un teren aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune, situat in Soseaua Pipera, va fi trecut in domeniul public al Primariei Bucuresti pentru constructia Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Valoarea…

- Presedintele Consiliului Judetean a semnat contractul de finantare a noii sectii de Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, care va fi amenajata intr-o locatie noua, intr-o cladire pe trei nivele. „Investițiile in spital reprezinta prioritatea mea la Consiliul Judetean. Ne-am indreptat…

- Dan Voiculescu l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa dezvaluirile facute de liderul PSD la Antena 3. Dragnea a precizat ca USL a fost creata la sugestia mogulului, intr-o perioada in care Romania se afla in plina criza economica."Am fost surprins placut ieri, de Liviu Dragnea cand a avut curajul…

- Proiectul se numeste 'Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei' - 'Competitivi impreuna'.Ca rezultat…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data, care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice. …

- Ne bucuram sa anunțam aprobarea de catre Comisia Europeana a acestui mult așteptat proiect, care va asigura nu doar un acces mai bun in zona, dar va impulsiona astfel dezvoltarea economica regionala, in special turismul local, ținand cont de potențialul uriaș al Transilvaniei, a declarat ministrul…

- În cele șase luni de activitate, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestru pe un cont bancar, pe noua unitați de transport și 11 apartamente și terenuri. Valoarea totala a bunurilor ajunge la 3,8 milioane de lei. Informațiile au fost prezentate de catre directoarea…

- Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea proiectului se ridica la peste 272 milioane euro, bani care vor veni din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea totala a proiectului se ridica…

- Comisia Europeana acorda Romaniei 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. „Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca,…

- Noul Spital de Urgența, unde vor fi mutate Spitalul Floreasca, Spitalul de Arși și pediatria de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului (IOMC), se va numi ”Sfantul Vasile cel Mare”. Construcția va incepe la sfarșitul anului 2019 și va dura patru sau cinci ani. Valoarea construcției, dar și…

- Indemnizațiile unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, acordate veteranilor, în cazul decesului beneficiarului dupa adoptarea deciziei Comisiei speciale, vor putea fi ridicate de catre succesori. O prevedere în acest sens se conține într-un proiect de hotarâre…

- Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) ca s-a intrunit joi, 22 februarie, la Bender, unde si-a concentrat activitatea pe subiectul principal: actiunile Comisiei si Comandamentului Militar Intrunit (CMI) in legatura cu redeschiderea, la 18 noiembrie 2017 a podului din preajma…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Constructia unui tunel prevazut sa treaca prin zona monumentului Stonehenge ar putea provoca distrugerea unui sit ''unic'' ce adaposteste dovezi ale existentei oamenilor datate pana la ultima era glaciara, au avertizat expertii citati de Press Association. Dovezi ale unor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului National 3.

- Sapte companii de taxi din Iasi, precum si Camera Nationala a Taximetristilor din Romania-Filiala Iasi au fost amendate de Consiliul Concurentei. Acestea au fost sanctionate pentru ca s-au inteles sa practice un tarif unic de 1,99 lei pe kilometru pentru cursele efectuate pe parcursul zilei si de 2,19…

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii de energie cu amenzi in valoare totala de 4,95 milioane lei, in vederea realizarii unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei.

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza, potrivit unui comunicat…

- Constructia beneficiaza doar de un certificat de urbanism emis in octombrie 2017, fara a fi aprobat in plenul Consiliului Local un plan urbanistic zonal sau sa fie eliberata o autorizatie de construire. Politia Locala a facut verificari zilele trecute la santier si a decis sa inainteze dosarul catre…

- Sprijin financiar de la BERD pentru constructia unei magistrale de metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar pentru constructia magistralei de metrou M6 1 Mai - Otopeni. Valoarea totala a…

- Astazi, la ora 14.00, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei proiectarea si executia obiectivului "Pod suspendat peste Dunare". Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.In prezenta…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta.

- Astfel, la ora 10:50, consumul de energie era de 9.069 MW, in continua crestere pe parcursul diminetii. Productia nationala de energie era, la ora mentionata, de 8.202 MW, iar importurile se ridicau la 866 MW. Productia era asigurata din 30,05% carbune - 2.469 MW, 28,84% hidro - 2.369 MW,…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație doua proiecte cu finanțare europeana. Este vorba de proiectul privind „Consolidare si restaurare a imobilului fostului Tribunal“, dar și de proiectul ,,Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa…

- Premierul Mihai Tudose negociaza cu liderii PSD din teritoriu lista noului Guvern. Acesta ar vrea sa faca schimbari în mai multe ministere. Cap de lista ar fi chiar ministrul Educatiei, Liviu Pop, urmat de cel de la Economie, Gheorghe Șimon. În aceste zile se…

- EnergoBit se considera nevinovata si va contesta in instanta amenda aplicata de Consiliul Concurentei in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice, se arata intr-un comunicat al companiei. Reamintim ca autoritatea de concurenta a sanctionat…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- "Analiza CIADO, privind rolul drogurilor in economia mondiala.Conform statisticilor oficiale furnizate de Agentia Antidrog in Rusia ( Viktor Ivanov) , lumea subterana a traficului de droguri va depasi, in curand, valoarea de 3,7 trilioane de dolari, mai mult decat piata de petrol si gaze,…

- Consiliul Concurentei a sacntionat Electrica si Electromagnetica, pentru intelegeri anticoncurentiale in legatura cu producerea, comercializarea si furnizarea de contoare de energie electrica. Amenda data Electrica reprezinta aproape 3% din cifra de afaceri, respectiv 10,8 milioane lei, in timp ce sanctiunea…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat vineri seara ca a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,8 milioane lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016, din cauza ca ar fi incalcat legea in cadrul…

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT,…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, pentru atribuirea unor lucrari de modernizare si retehnologizare a retelei de transport al electricitatii, se…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale, dar a lansat o serie de avertismente la adresa Guvernului și Coaliției PSD-ALDE, potrivit unui comunicat de presa.

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Presedintele Nicolas Maduro i-a luat pe multi prin surprindere la inceputul acestei luni anuntand lansarea monedei virtuale petro, sustinuta de rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, scrie ZF.ro. In pofida scepticismului specialistilor in monede virtuale, ministrul venezuelean al comunicatiilor…

- Cercet. st. dr. Sorin Marcel COLESNIUC Ieri, 2 ianuarie 2018, a incetat din viata Nicolae Simionescu, primar al orasului Mangalia in perioada 1987 1989.Am stat de vorba cu domnul Simionescu in toamna anului 2013, cand pregateam pentru tipar, impreuna cu Ovidiu Mihalache, comandor in rezerva, aparitia…

- Ministerul Finantelor a iesit pe pietele externe de doua ori in acest an, imprumutand cumulat 2,75 mld. euro, iar costul a coborat la un minim istoric de 2,1% pentru scadenta de 10 ani. Prin aceste imprumuturi realizate pe piata internationala Romania si-a acoperit necesarul de finantare…