Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca "acum suntem in momentul in care trebuie sa decidem cum sa punem in practica ceea ce a decis poporul prin referendum. Pentru a gasi cele mai bune proceduri, metode, soluții, am decis sa convoc partidele parlamentare la consultari pe aceasta tema, fiindca este evident, ceea ce a decis poporul trebuie sa fie pus in practica, adica sa fie pus in Constituție. Asta se face in Parlament in prima faza. Așadar, am decis și am trimis chiar adineaori invitațiile pentru zilele de marți și miercuri, saptamana viitoare, pentru a gasi…