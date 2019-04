Actiunile de control derulate in privinta operatiunilor cu legume si fructe sunt in plan de multa vreme si vizeaza combaterea fraudelor si fiscalizarea, a declarat sambata, pentru AGERPRES, Aurelian Constantinescu, director general adjunct la Directia Generala a Vamilor. "Operatiunile care se deruleaza cu astfel de produse, legume- fructe, prezinta un risc ridicat fiscal. Noi avem in permanenta asemenea verificari. De altfel, nu au fost numai verificari pe aceasta linie. In ultima perioada s-au intensificat verificarile si am avut, de exemplu, si pe combaterea contrafacerii, pe drepturile de proprietate…