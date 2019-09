Stiri pe aceeasi tema

- Inima este un organ vital care are un rol major in menținerea vieții organismului uman. Boala cardiovasculara este astazi cel mai mare criminal din lume. Dar nu trebuie sa fie așa. Facand doar cateva mici schimbari in viața noastra, putem reduce riscul de boli de inima și accident vascular…

- S-a inchis Hala Veche Obor. In urma cu trei zile, inspectorii ANPC au desfasurat o actiune de control, unde au gasit produse congelate din pește și carne, care erau ținute in mizerie. Astazi, s-a decis suspendarea activitații in hala respectiva, pana se va gasi o soluție in acest sens. „In data de…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a emis marti decizia de suspendare a activitatii in Hala Veche Obor si discuta miercuri cu operatorii economici pentru a imbunatati situatia, in urma controalelor efectuate duminica, potrivit unui comunicat al institutiei remis AGERPRES. "In…

- Unii oameni sunt mai liniștiți cand dorm, pe cand alții sunt foarte agitați. Experții in somn de la compania de saltele Simba au analizat datele de la 3.400 de oameni și au descoperit ca exista noua tipuri de oameni care dorm. Cele noua tipuri sunt, dupa cum urmeaza: cel care se foiește, cel care doarme…

- Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea critica masura "amnistiei fiscale" și restructurarea datoriilor la bugetul de stat, deoarece descurajeaza plata datoriilor catre stat. Liberalul subliniaza ca amnisitia fiscala ascunde disfuncționalitațile de funcționare ale ANAF și ingreuneaza colectarea taxelor."Din…

- Organizația Mondiala de Sanatate (OMS) a declarat vineri, 26 iulie, ca „țigarile electronice sunt fara indoiala daunatoare și ar trebui sa fie reglementate”, aceștia avertizand utilizatorii acestor dispozitive care incearca scape de viciul fumatului tradițional.

- Mai mulți locuitori din comuna Teleseuca, raionul Dondușeni, spun ca sanatatea le este pusa in pericol din cauza unei livezi plantate in preajma caselor lor. Oamenii afirma ca pesticidele folosite de agricultor ajung in apa din fantani si polueaza aerul din zona.