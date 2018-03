Stiri pe aceeasi tema

- Marius Ianuli este, fara indoiala, unul dintre nepotii favoriti ai lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a oferit lui „Mache”, asa cum este poreclit machedonul, functia de team-manager la FCSB, dar si actiuni ale clubului. Totusi, acesta nu l-a rasplatit pe „Razboinicul Luminii” pentru bunatatea…

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care juristul CSA Steaua l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie. In atare condiții, latifundiarul din Pipera trebuie sa-i achite lui Talpan suma de 30.000 de euro. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata in 30 de…

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilor dezvaluie ca Gigi Becali a inceput negocierile pentru prelungirea contractului lui Constantin Budescu. Mijlocașul de 28 de ani este cel mai important jucator din lotul echipei lui Nicolae Dica, iar Becali doreste sa-i mareasca fotbalistului clauza de reziliere, care…

- Deși a ezitat sa vorbeasca despre jocul echipei sale, Gigi Becali a nominalizat jucatorii care l-au mulțumit in remiza obținuta de FCSB pe terenul lui CFR Cluj, 1-1. "Ma inclin in fața lui Gnohere! Ce sa zic de Denis Alibec? N-a avut o prestație buna. E normal sa fie suparat, el credea ca o sa joace…

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilor a analizat prestațiile lui Constantin Budescu in acest sezon, rezultand ca mijlocașul de 29 de ani a adus 12 puncte echipei sale. Evoluțiile lui Constantin Budescu din acest sezon i-au incantat pe mai mulți foști mari fotbaliști, Gica Hagi, Gica Popescu și Barab Panduru,…

- Denis Alibec are doar un meci in acest an, acuzand mai multe probleme medicale. Va reveni la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja noul preț: nu are de gand sa-l cedeze in vara pe Alibec pentru mai puțin de 5 milioane, motivul fiind legat de clauzele din contractul jucatorului.…

- Denis Alibec n-a mai jucat de 5 saptamani pentru FCSB, de la meciul cu Gaz Metan, caștigat cu 2-1 de echipa sa, partida in care a și inscris. Atacantul are doar un meci in acest an, acuzand mai multe probleme medicale. Va reveni in aceasta seara, la meciul cu Viitorul, iar Gigi Becali i-a stabilit deja…

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- Chiar daca in sezonul trecut FCSB si Viitorul Constanta si-au disputat titlul de campioana la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Gigi Becali nu conteneste sa-i bage bani in buzunare lui Gica Hagi. Numai din ultimele trei transferuri (Florinel Coman, Dragos Nedelcu și Romario Benzar), latifundiarul…

- Mihai Silvașan: Mergem la Oradea cu gandul la victorie Antrenorul principal al echipei, dar și capitanul lui U-BT, Aleksandar Rasic, au prefațat derby-ul cu CSM CSU Oradea. Tehnicianul campioanei crede ca formația bihoreana va încerca sa razbune eșecul din finala Cupei României. ""Practic,…

- Gigi Becali, atac la Razvan Burleanu: ”Ii arat eu! O sa-l coste postul! Sa iși ia ghiozdanul și sa plece!”. Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a atact pe prședintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dupa ce acesta nu a dorit ca partida din sferturile Cupei Romaniei, FC Hermannstadt – FCSB sa…

- Razvan Burleanu respinge categoric ideea de a aduce arbitrii straini in Liga 1. Președintele FRF ia la ținta patroni din Liga 1, facand probabil referire in principal la Gigi Becali, și vine cu o cerința total neașteptata. "Am vazut ca nu exista un consens nici la Liga 1. E, mai degraba, dorința unor…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Rezultatul dezastruos inregistrat de FCSB in meciul cu Lazio Roma, 1-5, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, l-a determinat pe Gigi Becali sa faca un anunt uluitor. Latifundiarul din Pipera a declarat ca se gandeste sa se retraga din fotbal.

- Cu toate acestea, intr-o lume a fotbalului european in care echipele cu traditie din campionatele puternice ale Europei au reusit sa se impuna, prezenta romaneasca in intrecerile europene intercluburi nu poate fi trecuta, nici ea, cu vederea. FCSB a reusit, dupa sa ajunga din nou in primavara…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Interul stanga se uita, astfel, de sus la vedetele de la FCSB, e depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania si are cel mai mare salariu al unul bugetar roman.…

- Latifundiarul din Pipera a luat tot ce era mai bun in Romania in ultimele trei sezoane, insa, mai intai, a pierdut lupta pentru titlu in fata Astrei, iar apoi in fata celor de la Viitorul. Iar acum, bucurestenii sunt in urma liderului CFR Cluj.

- Victoria putin scontata in fata lui Lazio, scor 1-0, gol Gnohere, l-a extaziat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera le-a promis jucatorilor lui Nicolae Dica ca le va suplimenta de patru ori suma promisa pentru calificarea mai departe in Europa League....

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a marturisit, intr-o carte scrisa de el, cum și-a inceput afacerile, dar și cu ce suma. Latifundiarul din Pipera a afirmat ca suma care i-a ajuns pe mana l-a șocat in acele timpuri.

- Becali a dezvaluit in cartea "Becali si politica" ce suma uriasa a mostenit de la tatal sau. Cioban de meserie, tatal sau i-a lasat 150.000 de dolari lui Becali intr-un cont din SUA. Becali avea sa investesca o parte din acesti bani in terenuri din Pipera, pe care apoi le-a vandut pe sume…

- "Acum 6 luni mi s-a propus sa iau CFR si acum doua luni Dinamo. A fost Paszkany la mine la palat: 'Ai doua echipe, iei titlul sigur'", spunea Becali, marți seara, în emisiunea Digi Sport Special. La scurt timp, Arpad Paszkany a infirmat ca i-ar fi propus cu seriozitate…

- Denis Alibec (27 de ani) a inceput anul cum nu se putea mai bine! In meciul cu Gaz Metan, 2-1 pentru FCSB, atacantul a marcat primul gol din acest sezon. Ba mai mult, reusita varfului i-a adus vicecampioanei Romaniei cele trei puncte. Pentru toate acestea, Gigi Becali a decis sa-si rasplateasca starul.

- Finanțatorul echipei FCSB a afirmat ca premierul Ungariei se implica in fotbalul romanesc și susține formația CFR Cluj in lupta pentru trofeul Ligii I. Latifundiarul din Pipera se teme ca Dinamo ar putea sa influențeze disputa pentru titlu, in favoarea ardelenilor

- Gigi Becali face un anunț șoc! Acesta vrea sa-si doneze toata averea bisericilor si actelor de caritate. De cand a iestit din puscarie a facut donatii de peste 30 de milioane de euro. El a anuntat ca doar o mica parte din avere o va lasa familiei iar restul va dona pentru ca in ceruri sa-l astepte…

- Pentru a ajunge la palatul lui Gigi Becali, venind dinspre Pipera, ai doua variante: fie intorci la Piata Victoriei – operatiune care poate dura chiar si 15 minute in zilele aglomerate, fie strabati cateva stradute si intorci pe interzis, scrie wowbiz.ro. Ei bine, in cazul de fata, nea Gigi se afla…

- Imagini memorabile oferite de Constantin Budescu! Starul lui Gigi Becali a facut show in cantonamentul din Spania al echipei FCSB. La antrenamentul de azi, „Sarmaluta” a reusit un gol venit parca de pe alta planeta.

- Florin Nița pleaca de la FCSB: ”Aducem portar in locul lui!”. Portarul titular al vicecampioanei Romaniei, Florin Nița, este pe picior de plecare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca-l da pe Nița pentru 2 milioane de euro. „S-ar putea sa plece Nita zilele astea, doua milioane de euro am cerut.…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Gigi Becali spune ca nu se mai gandește la transferul lui Raul Rusescu dupa ce a primit vești extraordinare din cantonamentul din Turcia unde se afla FCSB. Patronul roș-albaștrilor susține ca nu mai are nevoie de niciun varf dupa ce a auzit ca Denis Alibec se afla intr-o revenire continua in cantonament.…

- Gigi Becali a inceput anul cu stangul. Latifundiarul din Pipera nu a reusit sa-l vanda pe Denis Alibec, fotbalistul-problema de la FCSB, si si-a luat si o teapa de proportii din partea lui Cristi Tanase.

- Gigi Becali il vrea pe Ianis Hagi la FCSB! ”Il iau peste un an!”. Gica Hagi vrea sa-l ”repatrieze” pe fiul sau, Ianis, din Italia, de la Fiorentina, in Romania, la FC Viitorul. In acest moment, Ianis Hagi se antreneaza alaturi de FC Viitorul, in așteptarea rezolvarii situației sale contractuale. Gigi…

- Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- George Becali, finanțatorul FCSB-ului, a ajuns azi de urgența la Craiova cu un avion privat pentru a oferi declarații intr-un vechi proces in care e martor. Latifundiarul a venit la Craiova pentru a da declarații, in calitate de martor, intr-un proces ce vizeaza transferul lui Mihai Costea la FCSB…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a conștientizat ca nu-l poate „smulge” pe capitanul Universitații Craiova, Alex Baluța, de la gruparea alb-albastra. Latifundiarul din Pipera a oferit omologilor din Banie suma 2,5 milioane de euro ca ultim preț pentru cedarea decarului, ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec și a spus ca a refuzat o oferta pentru atacantul de 26 de ani. "Eu am mare incredere in Alibec. Am avut acum oferta pentru el, un milion de euro pentru a-l imprumuta 4 luni. Eu l-am luat cu 1,7 milioane și acum putem sa primesc 1…

- Latifundiarul din Pipera a dat si detalii despre noua formatiune politica pe care vrea sa o infiinteze. Becali a spus ca vrea sa fie un partid nationalist ortodox. Cat despre membrii viitorului partid, Gigi Becali a spsu ca nu oricine poate sa faca parte din acesta, ci doar oamenii cu studii superioare. …

- Gigi Becali a strigat la Denis Alibec: ”Ești barbat, nu copil! Arunca, ma, calculatorul ala! Da-i doua picioare și sparge-l!”. Aflat intr-o situație critica, fara gol marcat in cele 12 etape jucate in Liga 1, Denis Alibec a fost bagat in ședința de catre Gigi Becali. Patronul FCSB l-a sunat pe capriciosul…

- Gigi Becali a stabilit lista cu jucatorii care pleaca de la FCSB. In total, cinci fotbaliști. Gigi Becali face curațenie in lpotul FCSB. Latifundiarul din Pipera a anunțat ca va renunța la cinci jucatori in pauza de iarna. Pe ”lista neagra” a lui Gigi Becali se afla Daniel Benzar, Achim, Pleașca, Golofca…

- O femeie impreuna cu fiul ei, care se afla in scaun cu rotile, a stat ore intregi, in frig, in fata vilei lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru, asteptandu-l sa vorbeasca cu el. Pe langa durerea de nedescris pe care o simte Lacramioara Stoian cand isi vede fiul imobilizat intr-un carucior, aceasta sufera…

- Denis Alibec, atacantul favorit al lui Gigi Becali, a petrecut cea mai frumoasa sarbatoare a anului intr-un mod de-a dreptul original. Spynews.ro a aflat cum s-a rasfatat jucatorul pe care „Razboinicul Luminii” spera candva sa obtina zece milioane de euro.

- "Dodel" trece printr-o perioada dificila la Karabukspor, echipa care se confrunta cu mari probleme financiare, iar fotbalistii nu au mai fost platiti de mai bine de cinci luni. Astfel, mijlocasul in varsta de 30 de ani este pregatit sa-si rezilieze contractul cu formatia din Turcia si sa revina la…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, anunța ca protestatarii nu vor obține absolut nimic in urma ieșirii in strada și ca nu au nicio șansa de izbanda in lupta cu Guvernul, organizand manifestații constant.

- Cand nimeni nu se astepta, Gigi Becali a dat marea lovitura pe piata transferurilor! Latifndiarul din Pipera l-a adus la FCSB pe Olimpiu Morutan. Cum a fost posibil ca „Razboinicul Luminii” sa i-l sufle lui Dan Petrescu pe „Messi din Ardeal”?

- Jose Mourinho a vrut sa-l ia pe Mirel Radoi la Inter: ”Antrenorul ma dorea foarte mult”. In perioada in care era capitanul Stelei, Mirel Radoi a fost dorit la Internazionale Milano de antrenorul de atunci al italienilor, celebrul Jose Mourinho. De altfel, Mourinho a și venit in 2008 la București, unde…

- Venit la Steaua pentru o suma record in fotbalul intern, peste doua milioane de Euro, Denis Alibec a intrat rapid in planurile de viitor ale patronului Gigi Becali. Deși jucatorul nu demonstrase absolut nimic la FCSB, patronul se batea in piept ca are oferte de zeci e milioane pentru jucator.