Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 10 NOIEMBRIE

IN plus, duminica 11 noiembrie 2018 este o zi foarte puternica din punct de vedere numerologic. Afla aici cum te influenteaza. Suntem la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptamana: Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in… [citeste mai departe]