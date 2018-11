Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocirea s-a produs in comuna Fruntișeni, informeaza Romania TV. Micuta era singura in casa in momentul in care s-a petrecut tragedia. Mama era la biserica iar tatal la munca. Citeste si Masina a politiei din Vaslui, implicata intr-un accident rutier. Un agent a fost ranit grav Copilul…

- Caz șocant in județul Botoșani! Un barbat a trait practice in mașina pentru a fi aproape de fetița lui bolnava de cancer. Cand povestea barbatului a inceput sa fie viralizata, oamenii au fost impresionați și i-au platit cazarea la o pensiune din oraș, scrie stirileprotv.ro. Constantin Romanescu Curos:…

- Dima Trofim a povestit pentru prima data care a fost unul dintre motivele pentru care a participat la ”Ultimul Trib”, emisiune care poate fi vizionata la Antena 1. ”Unul dintre motivele pentru care am mers in a fost sa o pot ajuta pe sora mea, care era bolnava. A fost ceva spontan și […] The post…

- Echipajele ISU intervin, miercuri seara, pe Splaiul Independenței din Capitala, dupa ce o mașina a cazut in raul Dambovița. La fața locului au fost gasite doua persoane conștiente, ele reușind sa iasa singure la mal. O femeie a fost transportata la spital cu hipotermie. O mașina a cazut, miercuri seara,…

- O fetița de 13 ani din Alexandria a fost lovita de o mașina condusa de un consilier al Garzii Forestiere. Șoferul era beat, informeaza Mediafax, iar dupa comiterea accidentului a fugit de la locul faptei. El a fost gasit mai tarziu, polițiștii stabilind ca barbatul avea și permisul suspendat pentru……

- Tragedie la Moțca, in județul Iași, marți dupa-amiaza (16 octombrie). O fetița in varsta de 3 ani, din satul Boureni, a murit, dupa ce a fost lovita de un microbuz școlar. se pare ca micuta a fost lovita de un microbuz scolar. Se pare ca soferul era baut si a acroșat-o pe fetița cu roata din fata,…

- Un accident de munca infiorator s-a petrecut marti dimineata la o societate din Iasi. Un angajat si-a taiat mana dreapta la strung. Barbatul de 37 de ani a fost preluat de un echipaj medical si a fost dus de urgenta la Clinica de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul Spitalului…

- Accidentul s-a petrecut in Vladeni. Fetita mergea pe marginea drumului cu un grup de prieteni si la un moment dat a iesit in fata autoturismului, povestesc martorii. Soferul era sa fie batut de tatal fetei si de alti localnici. Fetita a fost lovita la cap si a fost luata de o Ambulanta si transportata…