- Dupa ce a participat anul acesta la trei etape cu un wild card, Constantin Popovici, primul roman din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, s-a calificat printre cei mai buni 10 saritori de high diving din lume și va participa la toate etapele din sezonul 2019. Constantin Popovici s-a remarcat…

- Sportivul roman Razvan Kovacs, care concureaza la categoria 57 de kilograme (lupte libere), a declarat, joi, intr-o conferinta de presa organizata inaintea Campionatelor Mondiale de lupte Under 23 gazduite de Bucuresti (12-18 noiembrie), ca isi doreste ca un numar cat mai mare de medalii sa ramana…

- Sportivul roman Nicolae Onica a cucerit medalia de bronz la total, in limitele cat. 96 kg, miercuri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Asgabat (Turkmenistan). Onica a totalizat 391 kg si a fost devansat in clasamentul final de iranianul Sohrab Moradi, 416 kg, si de chinezul Tao Tian, 407 kg.…

- Sportivul roman George Bucur a fost invins de rusul Ahmed Ceakaev in meciul pentru medalia de bronz la cat. 65 kg, stilul liber, luni, la Campionatele Mondiale de lupte de la Budapesta. Foto: (c) TIBOR ILLYES / EPA Bucur a reusit sa castige in primul tur al recalificarilor…

- Marți, de la 09:01, Costin Ștucan are un invitat special la GSP Live, pe saritorul in apa Constantin Popovici. Și Marian Ursescu, reporter al Gazetei Sporturilor, va fi prezent in emisiune. ...

- Relatiile bune cu Kim Jong Un cu care se lauda Donald Trump nu vor anula sanctiunile. Purtatoarea de cuvant a Departamentului american de Stat a declarat ca masurile punitive fata de Coreea de Nord vor fi menținute pana cand tara va fi complet denuclearizata.

- cu o saritura executata in premiera Constantin Popovici, primul roman care a participat la o etapa din Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving, a incheiat ultima etapa a sezonului cu un rezultat excelent. O saritura executa in premiera, cu un grad de dificultate foarte mare de 5,2, i-a asigurat sportivului…

- Pugilistul roman Valentin Daniel Velicu s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale cat. 56 kg, la Campionatele Mondiale de box pentru tineret de la Budapesta, dupa ce a obtinut o victorie dificila, la puncte, cu 3-2, in fata moldoveanului Anton