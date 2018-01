Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…

- Constantin Ostaficiuc, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost condamnat definitiv, astazi, de Curtea de Apel Timișoara, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finanțarii echipei de fotbal Politehnica Timișoara a lui Marian Iancu. De asemenea, lui Constantin Ostaficiuc i-a…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Fostul primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul privnd finantarea ilegala a echipei Petrolul. El a fost gasit vinovat de Completul de 5 Judecatori de la Curtea Suprema pentru abuz in serviciu, luare de mita si folosirea…

- Fostul secretar general al Senatului, Ovidiu Marian, a ajuns, luni, dupa gratii, unde va iospași o pedeapsa de doi ani de detenție, pentru savarșiurea infracțiunii de trafic de influența. El a fost ridicat de poliție de acasa și dus in penitenciarul Arad. Ovidiu Marian a intermediat mita de 300.000…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea…

- Curtea de Apel a mentinut si decizia de achitare a lui Titu Bojin pentru abuz in serviciu, infractiune pentru care de asemenea fusese trimis in judecata de catre procurorii Parchetului General in cadrul aceluiasi dosar. ''Curtea de Apel Timisoara admite apelurile declarate de Parchetul de…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Fostul polițist de la Serviciul Economic, Ștefan Scarlat, mai are de așteptat pana la o decizie finala in dosarul in care este judecat pentru infracțiuni de corupție. Condamnat de Tribunalul Braila la 4 ani și jumatate de inchisoare cu executare, fostul polițist, dar și procurorii Direcției Naționale…

- Fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, asteapta, luni, o decizie definitiva de la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie legate de modul de finantare a echipei Petrolul Ploiesti.

- Curtea de Apel București a dispus, miercuri, achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații. In același dosar, Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova,…

- Curtea de Apel București l-a gasit nevinovat pe Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu. El fusese acuzat de complicitate la șantaj, impreuna cu fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Sergiu Lucinschi. Cel de al doilea a primit o condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat miercuri, 1 noiembrie, pe Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii.

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta definitiva intr-un dosar penal in care Razvan Nedelcu, patronul firmei „Ingerii Galbeni”, a fost acuzat ca a lovit cu masina mai multe persoane aflate intr-o parcare din Timisoara.

- Un avocat din Baroul Timis a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, fiind acuzat ca a pretins si primit 2.000 de euro pentru a interveni intr-un dosar. Potrivit unui comunicat remis Vocea.biz , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus…

- Curtea de Apel Timisoara a decis ca avocatul aradean Adelin Vlai va ajunge dupa gratii. Asta din cauza faptului ca acesta, fiind inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a incalcat prevederile arestului la domiciliu. Vlai a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce, timp de doua luni de zile,…

- Un polițist de frontiera a fost condamnat, de Curtea de Apel Timișoara, la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunilor de dare de mita, instigare la fals intelectual și inșelaciune. Ion Mareș a fost trimis in judecata anul trecut de procurorii DNA Timișoara pentru…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost audiat, luni, la Tribunalul Timis, în calitate de martor în dosarul finantarii echipei de fotbal Politehnica Timisoara, în perioada în care ocupa functia de viceprimar al orasului, potrivit Mediafax. Fostul premier s-a prezentat,…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a citat ca martor la Tribunalul Timis, pentru a fi audiat în dosarul de finantare a echipei de fotbal Politehnica Timisoara, în vremea în care aceasta era patronata de omul de afaceri Marian Iancu. În acel moment, Grindeanu ocupa functia de viceprimar…

- Primaria Timișoara va face un audit pentru a afla care este valoarea pagubei realizate prin finanțarea structurilor sportive de la bugetul local. Aceasta este una dintre masuri anunțate astazi de primarul Timișoarei Nicolae Robu pentru a lamuri, spune el, situația finanțarii celor patru cluburi sportive,…

- Primarul Nicolae Robu și-a revarsat nemulțumirea fața de faptul ca instanta a dispus recuperarea prejudiciului de 35.000.000 de lei inclusiv de la el, in procesul privind legalitatea finanțarii echipei ACS Poli. „Cititi si va minunati. Peste tot e legal, la Timisoara, fix acelasi lucru, e ilegal. Pana…

- Marian Mitrea, fostul director al Directiei Apelor Dobrogea Litoral, condamnat de Tribunalul Constanta pentru luare de mita, este nemultumit de pedeapsa. El a atacat decizia instantei anterior mentionate prin intermediul careia i a fost aplicata pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere.…