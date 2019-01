Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a declarat, luni, ca a fost condamnat intr-un dosar facut la comanda si a sustinut ca amnistia ar fi buna pentru cei care au suferit "anumite abuzuri" si pentru reabilitarea imaginii institutiilor din Justitie. "Parerea mea este ca am fost condamnat nevinovat, datorita unui dosar facut la comanda. Prin urmare, cred ca am stat absolut degeaba in puscarie", a afirmat Nita, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde fostul ministru a introdus o contestatie in anulare. In opinia acestuia, Curtea Constitutionala a procedat corect in cazul deciziei…