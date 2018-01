Constantin Florin Mituletu - Buica isi incheie mandatul de vicepresedinte al AEP si va exercita atributiile de secretar general

Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al lui Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autoritatii Electorale Permanente. Masura a fost luata dupa ce s a constatat ca acesta indeplinea cumulative a conditiilor de varsta standard…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro, urmand, astfel, sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de guvernare alaturi de Viorica Dancila si Darius…

- Dupa ce in vara anului trecut și-a dat demisia din PNL Argeș, Olimpia Doru parea ca și-a luat ”la revedere” de la viața politica. Insa, nici nu a inceput bine anul ca fostul consilier județean a intrat intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre cel mai nou partid: Romania Moderna și Demna, inființat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, subliniind ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat ca le-a cerut colegilor sai de partid sa nu mai…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat a lui Marius Iulian Carabulea.Decizia a fost semnata de premierul interimar, Mihai Viorel Fifor. Reamintim ca, prin decizia primului ministru Mihai Tudose…

- La Palatul Cotroceni au inceput la ora 12.00 consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Din partea PSD participa Liviu Dragnea, Marian Neacsu (secretar general al partidului) si Paul Stanescu (vicepremier), iar din partea ALDE - Daniel Chitoiu (secretar general) si Gratiela…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului. Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei decizii Roxana Cezarina Banica se elibereaza, la cerere din functia de secretar general al Guvemului, cu rang de ministru.De…

- Presedintele Klaus Iohannis si ministrul Culturii, Lucian Romascanu, au avut luni un scurt dialog la Palatul Cotroceni. "Domnule ministru, mai vedem", a spus presedintele Iohannis la finalul concertului sustinut de Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" cu ocazia Zilei Culturii Nationale,…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general interimar, Stefan Ionita, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale.

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). El a primit votul favorabil a 10 dintre membrii Consiliului, iar alți noua au votat „impotriva”. Mandatul noii conduceri a CSM este de un an. „Va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Apropiatii acesteia sustin ca avea probleme de sanatate. Mandatul câștigat în anul 2016, candidând din partea PNL, era cel de-al șaselea mandat de primar. În decursul carierei sale a primit mai multe distincții, pentru activitatea depusa în administrația…

- Sorin Gal va exercita atributiile presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), potrivit unei decizii a premierului Mihai Tudose. Conform deciziei sefului Guvernului, Sorin Gal este director general al Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol…

- Viceprimarul din Balti Leonid Babii va exercita si atributiile edilului fugar pana in data de 12 ianuarie, cand expira concediul lui Renato Usatii.Decizia a fost luata, cu vot unanim, de consilierii municipali, dupa ce Igor Seremet si-a dat demisia din functia de primar interimar.

- Peste 100 de persoane au fost condamnate definitiv in luna noiembrie in dosare instrumentate de procurorii anticoruptie, printre ele numarandu-se un senator, un secretar general al Senatului, un director al Hidroelectrica si un manager de spital, se arata intr-o sinteza pe luna noiembrie transmisa…

- Directorul societatii Gospodarire Urbana, Bogdan Ardean, va mai pastori societatea inca 4 luni de zile, adica pana in aprilie 2018. Bogdan Ardean a fost numit in martie 2017, ca director interimar, pentru o perioada de 6 luni de zile. Apoi mandatul lui s-a prelungit pana la stabilirea calendarului si…

- Domnule Daniel Zdranc, de curand ați fost numit in funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice. Cum priviți aceasta noua provocare? Aceasta numire vine, in primul rand, cu multe responsabilitați, avand in vedere faptul ca A.N.R.S.C.…

- Șeful reprezentanței Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, Dmitri Gvindadze, îsi încheie mandatul. Cu aceasta ocazie, premierul Pavel Filip i-a multumit oficialului european pentru sprijinul BERD în implementarea programelor…

- Cei 29 de membri ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au decis, marti, sa prelungeasca mandatul lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general, pana la data de 30 septembrie 2020, informeaza publicatia EUObserver.

- 'Aliații ii adreseaza felicitari secretarului general și au deplina incredere in capacitatea acestuia de a-și continua munca dedicata pentru a face sa avanseze adaptarea NATO la provocarile de securitate ale secolului al XXI-lea', a precizat Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic decizional…

- Administratia Pietelor Agroalimentare are un nou director provizoriu pentru urmatoarele patru luni de zile. Este vorba despre consilierul judetean Viorica Sandu, membra PSD. Acesta i-a luat locul lui Eugen Zaharia care a condus societatea din anul 1992, dupa ce fostul director general a iesit la pensie.…

- Guvernul a decis astazi sa-l numeasca pe rectorul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, Simion Carp, in calitate de secretar general de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a activat și anterior in cadrul MAI incepand cu anul 1986. In aceeași ședința, Ion Chicu a fost numit in funcția de…

- Guvernul a decis astazi sa-l numeasca pe rectorul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, Simion Carp, in calitate de secretar general de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a actival in cadrul MAI incepand cu anul 1986. In aceeași ședința, Ion Chicu a fost numit in funcția de secretar general…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat marți ca s-a hotarat, in cadrul comisiei, sa fie transmisa o adresa catre Serviciul Roman de Informații in care sa fie solicitata "analiza și decizia privind eliberarea din funcția de secretar general" a…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a votat prin corespondenta in sedinta statutar convocata in data de 11.10.2017. Pe ordinea de zi s a aflat un singur punct, si anume: numirea directorului general provizoriu ca urmare a incetarii prin ajungere…

- Fostul secretar general al Senatului, Ovidiu Marian, a ajuns, luni, dupa gratii, unde va iospași o pedeapsa de doi ani de detenție, pentru savarșiurea infracțiunii de trafic de influența. El a fost ridicat de poliție de acasa și dus in penitenciarul Arad. Ovidiu Marian a intermediat mita de 300.000…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- "Acesta este un subiect ce reprezinta o mare ingriorare pentru noi. Ceea ce dorim este pacea sa fie menținuta in Liban. Este esențial ca in regiune sa nu survina vreun nou conflict, ce ar putea avea consecințe devastatoare. In același timp, este important sa fie aparate instituțiilor libaneze",…

- Președintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, este acuzat ca ar fi încercat sa-l corupa pe fostul secretar general al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Jerome Valcke, oferindu-i un ceas de aproximativ 20.000 de euro, în tentativa de a obține drepturile audiovizuale…

- Fosta șefa de la GasNatural Fenosa a devenit de astazi nu doar viceprimar al capitalei, dar va exercita și funția de interimat, noteaza NOI.md. Dupa retragerea din funcție a lui Nistor Grozavu, Silvia Radu, care astazi a fost numita oficial in funcția de viceprimar va exercita și fucția de interimat…