Stiri pe aceeasi tema

- Dan Perjovschi organizeaza joi, un eveniment de restituire a banilor pe care i-a strans din donatii cu scopul achizitionarii lucrarii „Cumintenia Pamantului” a lui Constantin Brancusi. In 2016, artistul vizual strangea, in urma expozitiei de la Muzeul National de Arta din Bucuresti, „Cumintenia pamantului.…

- Celebrele opere ale lui Constantin Brancuși din Targu Jiu sunt din nou in pericol. O furtuna insotita de vant puternic si precipitatii abundente a pus la pamant mai multi copaci chiar in apropierea Mesei Tacerii. "Au fost doborati trei copaci.

- In ciuda faptului ca a fost publicat proiectul de rectificare de buget, acesta nu prevede fonduri pentru amenajarea Muzeului National „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu. In acest sens a fost aprobata, in urma cu aproape patru ani, o lege prin ...

- Executivul UE a cerut de peste 10 ani introducerea unui incarcator comun, motivand ca incarcatoarele vechi sunt sursa a peste 51.000 de tone de deseuri electronice pe an si ca incarcatoarele diferite sunt un inconvenient pentru utiizatori.Utilizatorii de iPhone si de telefoane cu sistem…

- Celebrele opere alelui Constantin Brancuși din Targu Jiu s-au inverzit dupa ploile din ultima perioada. Pe suprafata sculpturilor au crescut muschi si licheni. Scaunele care fac legatura intre "Masa Tacerii" si "Poarta Sarutului" sunt cele mai afectate.

- A fost si cantec, a fost si foc intre cei doi mari exponenti ai culturii romanesti. S-au iubit cu pasiune si s-au despartit cu mare patima. A fost una dintre cele mai furtunoase povesti de dragoste din arta romaneasca. Dar, in final, sculptorul a fost singurul barbat pe care artista l-a iubit cu adevarat…

- Cateva zeci de elevi din Republica Moldova și Serbia au venit la Targu Jiu pentru a lua parte la Școala Internaționala de Vara organizata de Universitatea "Constantin Brancuși" (UCB). Evenimentul se afla anul acesta la c...

- Cea de-a treia ediție a festivalului, proiect inițiat inca din 2016 din dragoste de neam, arta și frumos de catre Cristina Chiriac, fondator Flori de IE și Președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor, a reunit anul acesta in hora Sanzienelor, trei zone emblematice ale Romaniei -Transilvania,…