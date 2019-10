Constantin Axinia (CFR SA), DECIZIE privind datoriile CFR Călători şi CFR Marfă rezultate din neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) 'CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa silit. Eu le-am inaintat cate un document in care le-am prezentat situatia financiara a caii ferate romane, ca noi de la Infrastructura nu mai dorim sa fim o banca fara dobanda si nu putem sa subventionam CFR Calatori si CFR Marfa, creandu-ne un gol. Daca ei au pierderi i-am rugat sa nu le transfere catre Infrastructura', a spus Axinia. Potrivit acestuia, datoria CFR Calatori… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

