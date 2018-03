Constantin Andronache, numit director general al AFER

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, l-a numit joi, printr-un ordin, pe Constantin Andronache la conducerea Autoritații Feroviare Romane (AFER). Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef al Departamentului Certificare Subsisteme Structurale si Vehicule din cadrul Organismului…

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se va intalni luni, la Bruxelles, cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in orasul britanic Salisbury, a declarat joi seful Aliantei…

- Ford Motor va rechema la service 1,38 milioane de vehicule in America de Nord, problema fiind potentiala pierdere a suruburilor volanului, care s-ar putea desprinde, pana acum inregistrandu-se doua accidente si o ranire, informeaza economica.net. Rechemarea vizeaza modelele Ford Fusion ...

- Cumplita tragedie aviatica petrecuta duminica, in care 11 persoane și-au persoane și-au pierdut viața in urma prabușirii unui avion privat turcesc in Iran, a șocat o lume intreaga. Pe langa membrii echipajului, in avion se afla Mina Bașaran, moștenitoarea imperiului Bașaran, și 7 prietene ale sale.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, directorului general al Administrației Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1, șefului Serviciului Juridic din cadrul aceleiași instituții și a unui consilier local. Potrivit procurorilor DNA,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al lui Tiberiu Barbuletiu, secretar general in cadrul Ministerului Transporturilor.Potrivit documentului semnat de premierul Viorica Dancila, raportul de serviciu al lui Tiberiu Barbuletiu, secretar…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat joi ca isi va depune candidatura pentru functia de secretar general al partidului. 'Azi am venit la sediul in care mi-am desfasurat activitatea foarte multi ani, si in organizare si in ceea ce s-au numit programele partidului si in relatia…

- Nimeni nu poate dormi linistit daca are o condamnare definitiva, indiferent la cate mii de kilometri de tara s-a refugiat. Avertismentul vine de la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care a acordat un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Declarațiile sale vin in contextul in care multi…

- In urma presiunilor efectuate prin mai multe mijloace asupra asociațiilor de proprietari, cu privire la semnarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitaților, Uniunea Locala a Asociațiilor Locative Arad a solicitat Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii".

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Recent, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, in Piața Constituției, despre modul in care se desfașoara operațiunea de deszapezire. Edilul-șef a punctat ca s-au luat masurile necesare inca de la primele avertismente ale meteorologilor.

- Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015, ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate in constructia autostrazii Sibiu-Orastie.

- Ford Romania a anunțat astazi ca John Henry Oldham, actualul director al fabricii Ford din Craiova și președinte al consiliului director Ford Romania, va fi numit incepand cu 2 aprilie 2018 in funcția de Manager al Activitaților de Transport din Europa, urmand sa se ocupe de activitațile de logistica…

- Revocarea din functia de procuror sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu. "Nu e problema partidului", a spus Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. Intrebat daca exista o strategie…

- Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție precum și asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare și relații publice face urmatoarele…

- Procurorul general al tarii, Augustin Lazar, cere controale la toate parchetele, dupa informatiile aparute în presa în ultima perioada cu privire la conduita unor procurori si a unor posibile abateri de la Codul deontologic.

- Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza în cadrul legii. Declaratia a fost facuta la RFI România de procurorul general al României, Augustin Lazar, care-i critica pe &"inculpatii cu

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe consilierul sau de rang inalt, Martin Selmayr, miercuri, in functia de secretar general al organului european executiv, inlocuindu-l pe Alexander Italianer, informeaza site-ul EUObserver.com

- Ministerul Transporturilor a folosit doar 60% din cele 13,7 miliarde de lei alocate conform bugetului votat de Parlament in ianuarie 2017, iar Ministerul Dezvoltarii Regionale, tot 60% din cele 6,6 miliarde de lei alocate conform bugetului, arata executia bugetara pe 2017 pe ministere, trimisa de Ministerul…

- Inspectorul școlar general al IȘJ Buzau, Florina Stoian a fost, din nou, revocata din funcție de catre Ministerul Educației. Aceasta reușile sa iși recaștige funcția dupa ce a mai fost revocata o data de catre fostul ministru Liviu Pop. Florina Stoian a contestat decizia, iar instanța i-a dat caștig…

- Un labirint ascuns de tuneluri brazdeaza Bucureștiul. Drumurile subterane leaga, din marturiile celor care le-au vazut sau au lucrat la ele, palate interbelice de malul Damboviței, dar și de construcțiile comuniste.

- In prima faza, sefa DNA a mentionat ca a cerut – inca de duminica seara – “colegilor de la Ploiesti un raport scris” cu privire la cele aparute in spatiul public si cu stadiul dosarelor persoanelor in cauza – mai exact cu privire la membrii familiei Cosma. Si ca informatiile cerute au ajuns la procurorul-sef…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are, incepand de azi, un nou director general, dupa ce fostul director, Bogdan Mindrescu, a demisionat.Potrivit B1TV.ro, Consiliul de Administratie l a desemnat in aceasta functie pe Dan Baciu. Dan Baciu este cel care era a ocupat functia de director economic…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu este nemulțumita de faptul ca agenții economici care fac diferite construcții in capitala, raspindesc noroiul de pe șantier in tot orașul. Potrivit edilului, la ieșirea de pe șantieri agenții economici trebuie sa spele roțile mașinilor mari. ”Nu este…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- Inmatricularile noi* de autoturisme au crescut cu 68,1% in trimestrul IV 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al In stitutului National de Statistica.  Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 67,4% in trimestrul IV…

- Miercuri, 31 ianuarie, a fost adoptat Ordinul ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil din MAI. Acesta asigura punerea in aplicare, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,…

- Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei).Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspecteaza plați supraevaluate catre consorțiul…

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, a decedat din cauza unei boli incurabile. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de Serafim Urechean, fostul sau coleg în Alianța pentru Democrație și Reforme, care a obtinut majoritatea parlamentara în 1998. Ion…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- O noua categorie de angajati este scutita de impozit de la 1 februarie. Este vorba despre programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei instituții de invațamant superior. Masura este prevazuta in programul de guvernare. Ordinul comun al Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale,…

- “Am prezentat oficial noul inspector general și domnul inspector general adjunct al Poliției Romane, cel cu care va face echipa, comisarul șef Florin Dragnea. (…) Ceea ce s-a intamplat este o situație dificila. Motiv pentru care ne-am asumat ca intr-o prima instanța sa avem o analiza profunda a realitații…

- Problema construirii tunelurilor de pe lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva ar putea sa fie lamurita luna viitoare. Conform declarațiilor purtatorului de cuvant al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Alin Șerbanescu, citat de Economica.net, acest lot ar putea fi scos la licitație in…

- Potrivit unui comunicat de presa al MEN transmis miercuri, in functie de nevoile specifice fiecarui ciclu de invatamant, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selecteaza auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte,…

- Vlad Stanculescu a fost numit marti, director general al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale Radionav SA, institutie aflata in subordinea Ministerului Transporturilor.Vlad Stanculescu a fost director general al Radionav in perioada 2009 2012. ...

- Compania Toyota, impreuna cu rețeaua de pizzerii americane Pizza Hut, vor livra pizza cu vehicule autoghidate. Conceptul a fost prezentat la expoziția CES 2018, comunica Business Insider. Luni, companiile japoneze și americane au anunțat inceputul cooperarii și au introdus conceptul de curier autonom…

- Hotararile Consiliului Judetean (CJ) Cluj privind numirea unor noi membri in consiliile de administratie ale regiilor si societatilor aflate in subordine continua sa faca valuri, scrie Ziua de Cluj. Fostul viceprimar al municipiului Dej, noul director de la „Casa Tineretului” Chiar daca cea mai mediatizata…

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului „Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti” a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT). Potrivit unui comunicat al MT, durata contractului…

- Primarul comunei Draghiceni, județul Olt, Ștrefan Viorel Șoanca, a aflat joi, 4 ianuarie 2018, ca i-a incetat mandatul, un ordin al prefectului emis in acest sens fiindu-i transmis. Actul emis de Prefectura Olt era așteptat inca de la sfarșitul lunii ...

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Hotararea privind numirea lui Gheorghe Dimitrescu - consilier al vicepresedintelui Camerei Deputatilor Florin Iordache - in functia de consul general al Romaniei la Bonn a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Legistorm.com a dezvaluit ca Dimitrescu a mijlocit discutiile dintre PSD si o firma de…

- CNAIR a demarat o serie de proiecte vizand fluidizarea traficului la nivelul Bucurestiului, care au avut surse de finantare diferite. "Insa, in prezent, toate aceste obiective sunt finantate din cadrul actualului exercitiu financiar (POIM 2014-2020) ca urmare a deciziei Ministerului Transporturilor,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) anunta, intr-un comunicat transmis miercuri, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. Potrivit ANCPI, in 2018,…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, joi, revocarea din functia de director general a lui Virgil Metea, din cauza unor deficiente in actul de management. In functia de director general a fost numit, provizoriu, pentru patru luni, Corin Cindrea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.…