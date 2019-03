Constanţa: Zeci de prostituate şi cerşetori, amendaţi cu aproape 18.000 lei de Poliţia Locală Peste 50 de persoane care cerseau si prostituate au fost depistate de politistii locali si sanctionate cu amenzi in valoare totala de 17.800 de lei, in urma unor actiuni organizate in municipiul Constanta in ultimele doua saptamani, a informat luni Directia Generala Politia Locala (DGPL).



Sase dintre cele 35 de tinere depistate ca atrageau barbati cu scopul obtinerii de sume de bani erau minore, in cazul acestora fiind sesizate si autoritatile competente.



"Au fost identificate 35 de persoane care aveau ca scop atragerea unor barbati in vederea intretinerii unor raporturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

