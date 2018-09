Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile trag un semnal de alarma si informeaza romanii cu privire la situatia din ultima perioada. Din cauza ca in ultimele saptamani pesta porcina africana s-a raspandit in Romania, romanii trebuie sa fie bine informati.

- Un oraș de coasta din California este cea mai recenta municipalitate care a interzis folosirea paielor din plastic. Spre deosebire de alte orașe din SUA, este vorba, probabil, de cea mai stricta interdicție cu privire la folosirea produselor de acest fel.

- Revista „National Geographic", specializata in articole despre geografie, natura, istorie, știința și cultura, a desemnat caștigatorii concursului anual de fotografie „Travel Photographer of the Year 2018" („Fotograful de calatorie al anului 2018").

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, sâmbata, ca a îndemnat în mai multe rânduri Guvernul român sa fie predictibil în ceea ce priveste economia si sa fie transparent privind

- Reactia Rusiei la decizia Aliantei Atlanticului de Nord de a acorda statutul de membru Ucrainei si Georgiei ar putea fi "extrem de negativa", a declarat presesdintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului Fox News, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Unul dintre copiii salvati din pestera din Thailanda este erou național, deoarece el a fost singurul care a putut vorbi in limba engleza cu salvatorii. Povestea lui emotionanta face inconjurul lumii.

- Simona Halep a fost eliminata in turul 3 de la Wimbledon de Su-Wei Hsieh (Taiwan, 48 WTA), scor 6-3; 4-6; 5-7, iar dupa meci a identifcat principalele cauze ale prestației slabe. Liderul mondial a declarat ca nu a stat bine la capitolul mental, informeaza Mediafax.Simona a acuzat oboseala…

- Adrian Streinu Cercel, seful Institutului Matei Bals din Capitala, trage un semnal de alarma si recomanda tuturor celor nascuti inainte de 1990 sa isi faca o serie de analize extrem de importante. Este vorba despre cele care depisteaza Hepatita B, Hepatita C si virusul HIV. Motivul? Inainte de acel…