Constanta: Unul dintre participantii la Neversea, un bucurestean de 34 de ani, a murit in timpul festivalului

Un barbat de 34 de ani a fost gasit mort, duminica seara, langa una dintre scenele amplasate pentru festivalul Neversea, de la Constanța, cazul fiind cercetat, la ora transmiterii acestei știri, de polițiștii constanțeni, transmite MEDIAFAX.

- Aproape 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in a treia zi a festivalului Neversea, organizat in perioada 4 - 7 iulie pe plaja Modern din Constanta, sapte dintre acestea fiind transportate la spital, a informat duminica Inspectoratul...

- Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in cea de-a doua zi a festivalului de muzica Neversea organizat pentru al treilea an consecutiv pe Plaja Modern din Constanta, opt dintre pacienti fiind transportati la spital, informeaza ISU...

- Concetrele incep de la ora 14.00 si sunt programate pe cele cinci scene amenajate pe plaja Modern din municipiul Constanta. In primele doua zile, zeci de mii de spectatori au participat la eveniment.

- Peste 55.000 de persoane au participat, joi, la festivalul Neversea, in prima seara a evenimentului organizat in perioada 4 - 7 iulie pe plaja Modern din Constanta, au informat, vineri, organizatorii. Debutul...

- Peste 55.000 de persoane au participat, joi, la festivalul Neversea, in prima seara a evenimentului organizat in perioada 4 - 7 iulie pe plaja Modern din Constanta, au informat, vineri, organizatorii. Debutul editiei a treia a festivalului Neversea a fost facut de pe scena principala de Partydul Kiss…

- Pentru a preveni incidentele de timpul suprataxarii cursei de taxi care apar, de obicei, in timpul sezonului estival sau la marile evenimente care au loc in Constanta, cum ar fi, in aceasta perioada, Neversea, politistii ofera cateva sfaturi cetatenilor. Politia Locala se va afla in permanenta in strada,…