Constanţa: Un bătrân a coborât de la volan fără să tragă frâna de mână, iar maşina a plecat şi a accidentat un pieton Potrivit sursei citate, barbatul a vrut sa iasa cu autoturismul din curtea casei sale si, pentru ca poarta s-a inchis, a coborat de la volan pentru a o deschide, masina plecand singura si ajungand pe sosea. 'Din primele informatii obtinute reiese ca un barbat de 72 de ani a vrut sa iasa cu autoturismul din curte, iar in momentul in care a ajuns la poarta, aceasta s-a inchis. Barbatul s-a dat jos de la volan pentru a o deschide, insa a uitat sa traga frana de mana, moment in care masina a luat-o la vale, unde a accidentat o femeie de 53 de ani', a transmis IPJ, mentionand ca victima nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

