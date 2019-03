Un adolescent de 17 ani a fost retinut de politisti, la Constanta, in vederea obtinerii unei sentinte de arest preventiv, fiind acuzat ca ar fi violat o fetita de sase ani, in locuinta acesteia, presupusul agresor fiind ruda cu victima, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.



Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati miercuri seara de catre o femeie, in varsta de 39 de ani, din municipiul Constanta, cu privire la faptul ca in cursul zilei, in timp ce se afla la domiciliu, fiica sa in varsta de sase ani ar fi fost violata de catre un tanar, de 17 ani,…