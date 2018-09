Constanța turistică, altfel Consiliul Județean Constanța și primariile din Harșova, Ovidiu și Constanța au obținut finanțare europeana de aproape 65 de milioane de lei pentru punerea in valoare a unor obiective istorice și valorificarea lor cultural-turistica. Este vorba despre Cetatea Carsium, din Harșova (10,57 mil. lei), Castrul Roman de la Ovidiu (14,10 mil. lei), Muzeul Național de Istorie Naționala și Arhelologie (19,52 mil. lei), mormantul pictat Hipogeu (6,42 mil. lei) și edificiul roman cu mozaic (14,36 mil. lei), ultimele trei, din Constanța. Pe malul Dunarii, la Harșova, s-a ridicat, candva, una dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj medical a fost solicitat sa intervina, luni dupa-amiaza, la un caz petrecut la o ferma din localitatea Faclia. In pofida intervenției prompte a cadrelor medicale, victima, un barbat de 40 de ani injunghiat cu un obiect ascuțit, nu a mai putut fi salvat. Polițiștii Secției 4 Rurala Medgidia…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat în 53 de focare din județul Constanța, iar în 25 de localitați s-a trecut la omorârea preventiva a porcilor. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Constanța a anunțat ca în județul Constanța…

- Pentru inlocuirea unui tronson de 10 metri, din conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de la intersectia strazii Traian cu aleea Cimitirului, din orasul Harsova, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile din aceasta noapte, 22 august 2018, ora 23.00, pana maine, 23 august…

- De opt ani au avut nevoie autoritatile din Mehedinti ca sa-si dea seama ca nu sunt in stare sa reabiliteze Piciorul Podului lui Traian, care zace intr-o cuva de beton plina cu apa. Si asta in timp ce in urma cu 2.000 de ani, celebrul arhitect Apolodor din Damasc a ridicat podul peste Dunare de la Drobeta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta ca, in perioada 01.08.2018 ndash; 06.08.2018 se vor efectua doua transporturi cu depasiri, pe ruta: IMGB Bucuresti ndash; Centura Bucuresti ndash; Autostrada A2 ndash; Drajna ndash; DN 21 ndash; Slobozia ndash; DN 2A ndash; Tandarei…

- In data de 9 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Titulescu, din localitatea Agigea, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Totodata, pe 8 iulie…

- La Cernavoda, ruperea de nori a facut prapad in centrul orasului. Masinile din centrul orasului sunt jumatate sub apa. Autoritatile din Cernavoda intervin pentru deblocarea scurgerilor!. A fost descoperit si unul dintre motivele pentru care canalizare nu face fata. In afara de cantitatea mare de…

- La Cernavoda, ruperea de nori a facut prapad in centrul orasului. Masinile din centrul orasului sunt jumatate sub apa. Autoritatile din Cernavoda intervin pentru deblocarea scurgerilor!. A fost descoperit si unul dintre motivele pentru care canalizare nu face fata. In afara de cantitatea mare de…