Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani a ajuns în coma la spital, iar alți doi sunt raniți, dupa ce mașina în care se aflau a lovit un copac, pe o șosea din județul Constanța, în timpul nopții de vineri spre sâmbata. Vehiculul, luat de acasa fara ca parinții sa știe, era condus de unul dintre…

- O masina a intrat in plina viteza marti dimineata in bariera de securitate instalata in fata sediului parlamentului britanic, conform imaginilor difuzate de media sociale, potrivit agentiei Press Association. Unele dintre ele arata agenti de politie incercuind masina, iar apoi conducand un barbat in…

- O coliziune in care au fost implicate nu mai putin de sase autoturisme a trimis sapte oameni la spitalul clinic judetean din Constanta. Doi dintre raniti sunt minori, din cate au precizat reprezentantii autoritatilor locale. Toti cei sapte au primit ingrijiri de la cadrele medicale de la ambulantele…

- Un barbat de 55 de ani a murit și alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitații Piatra, comuna Chiuza, din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul nu avea permis de conducere. Potrivit managerului Serviciului Județean de Ambulanța Bistrița-Nasaud,…

- Un sofer baut a lovit doi turiști pe o trecere de pietoni si a fugit. Una dintre victime este un cetațean olandez. Un barbat baut s-a urcat la volan si a accidentat doi turiști pe o trecere de pietoni din Navodari, apoi si-a continuat drumul, fiind prins dupa cateva ore. Potrivit reprezentanților IPJ…

- Trei adolescenti din Dambovita au fost raniti, unul fiind in stare grava, dupa ce, joi, un adolescent de 14 ani a luat masina unei rude si a plecat la plimbare prin comuna Tetcoiu, iar la un moment dat a izbit un stalp de electricitate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru persoane au fost ranite duminica dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 22, in judetul Constanta. La locul accidentului au ajuns trei ambulante si elicopterul SMURD, victimele fiind transportate la spital.