- Un tanar de 20 de ani, din Valu lui Traian, dat in urmarire internationala pentru viol, infractiune comisa in Romania, a fost prins in Spania si adus in tara noastra, fiind preluat de politistii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta potrivit Agerpres. IPJ a informat miercuri ca pe numele…

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 6.000 de euro, care se aflau in posesia unui cetatean din Alba Iulia. Acesta este banuit de tainuire, fapta savarsita in legatura cu inmatricularea autovehiculului, in Romania. La data de 21 august…

- Asociația Elevilor din Constanța a anunțat ca a depus miercuri la Curtea de Apel Constanța cererea prin care da in judecata Guvernul Romaniei, Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltarii Regionale. Elevii cer instanței anularea hotararii Executivului prin care au fost plafonate tarifele maximale…

- Doi tineri din judetul Constanta, pe numele carora au fost emise doua mandate europene de arestare, au fost prezentati judecatorilor din Curtea de Apel Constanta. Instanta a dispus arestarea preventiva a celor doi, insa mandatele emise nu sunt definitive, ele putand fi contestate la Inalta Curte de…

- Poliția din Constanța a reținut un barbat in varsta de 42 de ani din orașul Murfatlar, pe numele caruia poliția spaniola a emis un mandat european de arestare. Barbatul este banuit ca ar fi furat bijuteriii din mai multe locuințe din Spania, peste 90.000 de euro și un autoturism. Faptele au avut loc…