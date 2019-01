Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj al Politiei Rutiere a folosit armamentul din dotare pentru prinderea unui sofer care nu a oprit la semnal pentru o verificare in trafic in localitatea Adamclisi, informeaza un comunicat de presa transmis sambata de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta, informeaza Agerpres.Conform…

- Focuri de arma in localitatea Adamclisi dupa ce un sofer nu s a conformat la semnalele politistilor.Astfel, potrivit IPJ Constanta, in data de 26.01.2019, in jurul orei 01.00, un barbat in varsta de 25 de ani a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Adamclisi. La un moment dat, politistii rutieri…

- Un tanar de 23 de ani din localitatea Castelu, judetul Constanta a fost depistat in trafic, in municipiul Constanta conducand un autoturism cu toate ca nu detinea permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat…

- Un tanar de 19 ani, din localitatea Gadinti, a fost retinut, miercuri, de politisti, fiind banuit de comiterea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si furt in scop de folosinta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Robert…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN30 in localitatea Agigea. La data de 10 decembrie a.c, ora 16.50, un barbat, in varsta de 43 ani, a condus un autoturism pe DN 39, pe raza localitatii Agigea, dinspre Constanta catre Mangalia. In momentul in care a ajuns la marcajul pietonal…

- La aproape trei saptamâni de la accidentul cumplit de pe Bulevardul Alexandru Lapușneanu, când un grup de oameni a fost spulberat pe trecere, o tânara a pierdut lupta cu moartea. CONSTANȚA. Imagini de COȘMAR. A intrat cu mașina pe trecerea de pietoni, trei persoane au fost ranite,…

- Un tanar de 16 ani din Olt, aflat la volanul unui autoturism, este cautat dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor din Craiova. Politistii au tras focuri de arma pentru prinderea sa, intrucat gonea cu viteza, dar tanarul a reusit sa fuga, abandonand masina.

- La data de 8 noiembrie 2018, in jurul orei 08.45, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe strada Principala din localitatea Veseuș, comuna Jidvei, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, care nu avea permis de conducere al autovehiculelor…