- Soferul in varsta de 27 de ani care nu a oprit vineri la semnalele agentilor rutieri, in municipiul Constanta si a fost prins dupa ce politistii l-au urmarit in trafic si au folosit armamentul din dotare, fugarul avariind in timpul urmaririi cinci autoturisme, a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Barbatul in varsta de 27 de ani, cercetat de politistii Sectiei 2 pentru savarsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere si punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Barbatul,…

- Un barbat de 77 de ani a fost lovit de tren, in aceasta dimineața, in Halta Cazaci din județul Dambovița. Batranul a fost grav ranit, fiind transportat de urgența la spital, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dambovita. "In Halta Cazaci, un barbat de 77 de ani, din localitate, a fost…

- Un tanar a fost arestat preventiv, iar un altul a fost plasat sub control judiciar, dupa ce au fost prinsi in timp ce detineau asupra lor mai multe substante stupefiante, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie, Judetean, Maria Carp. Potrivit sursei citate, cei doi tineri,…

- Soferul in varsta de 22 de ani care, aflat la volan sub influenta alcoolului, a provocat la sfarsitul saptamanii trecute un accident rutier soldat cu decesul a doi tineri, a fost luni arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Politistii damboviteni au tras mai multe focuri de arma, in seara zilei de sambata, 5 ianuarie, pentru a opri un sofer care nu a oprit la semnalul lor. Trei gloante au nimerit autoturismul, dar conducatorul auto a reușit sa fuga, fiind cautat acum de oamenii legi, potrivit Inspectoratului de Poliție…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, a petrecut Craciunul in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, dupa ce și-a ințepat soția cu un cuțit, in zona gatului. Femeia de 37 de ani a fost transportata de urgența la spitalul din Targu-Jiu. Agresorul a declarat ca ar fi lovit-o…