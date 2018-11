Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 33 de ani din judetul Satu Mare care a provocat, miercuri seara, un accident rutier in judetul Constanta in urma caruia trei persoane, printre care si un copil de trei ani, si-au pierdut viata, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza News.ro.Potrivit reprezentantilor…

- A fost arestat șoferul care a produs accidentul din Constanța in care au murit doua femei și un copil de 3 ani. El a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 33 de ani, a fost reținut sub acuzațiile de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa,…

- Tanarul care a provocat accidentul din localitatea Ovidiu, judetul Constanta, in care doua femei si un copil de trei ani au murit, iar o a patra femeie a fost ranita, a fost arestat preventiv, joi, pentru 30 de zile.

- IPJ Constanta informeaza joi seara ca instanta a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele soferului care ar fi provocat accidentul de ieri seara, unde doua femei si un copil de trei ani si au pierdut viata.Reamintim ca, miercuri seara, in jurul orelor 20.00, a avut…

- Doua femei si un copil de trei ani au murit, miercuri seara, in urma impactului dintre trei masini, in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. O alta femeie a fost ranita grav. Soferul vinovat, care ar fi incercat sa fuga de la locul accidentului, a fost retinut de politisti.

- Tanarul care a provocat accidentul in care a murit maiorul de jandarmi Irina Airinei iar copilul acesteia a fost grav ranit a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu citat de Agerpres.roAutorul accidentului de miercuri, in varsta de 26…

- Șoferul tirului care a provocat accidentul de duminica seara din județul Cluj, soldat cu cinci raniți, intre care o fata de 7 ani, a fost gasit, luni dimineața, spanzurat.Duminica seara, un barbat, in varsta de 51 de ani, din Dej, in timp ce conducea un tir in afara localitații Gherla, dinspre Dej…

- Ieri, 24 septembrie 2018, in jurul orei 17.15, pe Drumul Național 1, la kilometrul 419, in afara localitatii Decea, un barbat de 53 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum (curba si carosabil umed), a pierdut controlul asupra autoturismului…