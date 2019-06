Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul disparut joi seara, la Poarta Alba, a fost gasit de scafandri, insa cadrele medicale sosite la fata locului au incercat in zadar, timp de aproape o ora, resuscitarea acestuia, fiind declarat decesul, a transmis Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, potrivit agerpres.ro.Potrivit…

- Alerta, joi seara, in localitatea Poarta Alba din județul Constanța. Un adolescent de 15 ani e cautat de scafandri dupa ce, impreuna cu doi minori, a intrat in apa unui canal de irigații pentru a se scalda și nu a mai ieșit. La fața locului intervin mai mulți scafandri, a anunțat Inspectoratul pentru…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral si la membrele inferioare si, dupa ce a fost scoasa de sub bucatile de tabla, a fost transportata de un echipaj SMURD la spital. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov,…

- Soferul vinovat de producerea puternicei coliziuni, in varsta de 34 de ani, nu a adaptat viteza autovehiculului la conditiile de drum, carosabilul fiind umed. "In data de 24.04.2019, ora 06:22, un barbat de 34 de ani a condus un autoturism pe DN 22C, dinspre Cernavoda catre Medgidia si ajungand…

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" au intervenit miercuri, pentru scoaterea din apa a doua cadavre ale unor barbati, din Lacul Tabacarie din municipiul Constanta, respectiv din Canalul Poarta Alba - Midia Navodari, in zona localitatii Ovidiu, potrivit autoritatilor,…

- Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. Una dintre victime era prinsa sub autoutilitara rasturnata, iar cealalta era incarcerata in…

- De ultima ora! Doua persoane au murit pe loc intr-un accident cumplit. O autoutilitara si un autoturism implicate in tragedie Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o…