- onstanța și Craiova sunt orașele care merg mai departe in finala competiției pentru titlul de “Capitala Tineretului din Romania”. In cea de a doua runda, orașele finaliste trebuie sa iși dezvolte dosarul de candidatura și sa il depuna pana pe data de 30 septembrie (ora 16:59).

- Gimnastele constantene Ioana Stanciulescu si Silvia Sfiringu, legitimate la CS Farul, au urcat pe podium si in ultima zi de concurs la Festivalul Olimpic al Tineretului European FOTE , intrecere gazduita de Baku Azerbaidjan .In finala de la sol, Ioana Stanciulescu luat argint, iar Silvia Sfiringu bronz.Silvia…

- Constanta, Craiova si Galati sunt cele trei orase care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania”, editia 2020-2021. Candidaturile vor fi analizate de un juriu independent, format din reprezentanti ai sectorului neguvernamental, ai mediului privat, ai institutiilor publice si…

- Constanța, Craiova și Galați sunt cele trei orașe care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania”, ediția 2020-2021. Programul se afla la cea de-a cincea ediție, iar orașul desemnat caștigator va purta titlul in perioada 02 mai 2020 – 1 mai 2021, timp in care va implementa și…

- Producția uzinei pe care Ford o deține in Romania la Craiova s-a menținut relativ constanta in prima parte a acestui an, in condițiile in care cererea pentru SUV-ul Ecosport nu a inregistrat oscilații majore la nivel european. Potrivit datelor oficiale publicate in aceasta saptamana de Asociația Producatorilor…

- A aparut și in Oradea primul ATM prin care se pot tranzacționa criptomonede. ATM-ul Bitcoin funcționeaza la parterul Crișul Shopping Center. Astfel, criptomonedele BTC, LTC și DASH pot fi achiziționate platind cash, cu lei, la automat! La fel, pot fi vandute la automat, pentru a se incasa cash romanesc,…

- Calatorie de cosmar pentru zeci de pasageri care au ales sa mearga cu trenul spre mare. Un InterRegio care a plecat duminica seara la ora 19:30 pe ruta Timișoara – Mangalia, a ajuns la destinatie azi-noapte dupa ora 00:00. Adica dupa mai bine de 30 de ore! O situatie incredibila, la care s-a ajuns și…

