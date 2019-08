Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 3 august 2019, in avanpremiera Festivalul Vinului Dobrogean "PONTUS EUXINUS" 2019 22 25 august , se desfasoara al doilea TRASEU CICLOTURISTIC SI DE TURISM OENOLOGIC ECO DOBROGEA, pe ruta Constanta parcarea din fata magazinului Decathlon ndash; Cogealac ndash; Babadag ndash; Tulcea. Biciclistii…

- In aceasta dupa amiaza, o femeie de 26 de ani din Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Babadag, din municipiu, nu a pastrat distanta fata de auto care circula in fata sa, condus de un barbat din Tulcea, cu care a intrat in coliziune.In urma accidentului a rezultat ranirea barbatului,…

- Primaria Constanta a deschis procedura de selectie de proiecte sportive in vederea acordarii de finantari din bugetul local in cadrul programelor sportive "Promovarea sportului de performanta" si "Sportul pentru toti". Municipalitatea isi propune sa acorde fonduri financiare in anul 2019 si anul competitional…

- Iridex Group Plastic anunța ca stadiul lucrarilor pentru șantierele de reabilitate a amenajarilor de irigații de la Sinoe și Babadag se desfașoara corespunzator planurilor. Recent, pe data de 25 iunie a.c., a avut loc o vizita la fața locului a Ministrului Agriculturii, Petre Daea, alaturi de echipele…

- Militarii din Fortele Navale Romane vor participa miercuri, 26 iunie, la ceremoniile militare si religioase care vor avea loc, cu prilejul sarbatoririi Zilei Drapelului National, la Constanta, Mangalia, Braila, Tulcea, Babadag si Bucuresti.La Constanta, militarii din Fortele Navale Romane vor depune…

- Chiar daca nu este una dintre cele mai mediatizate destinatii turistice, Serbia reprezinta o varianta foarte accesibila, deloc costisitoare si cu o multitudine de optiuni pentru o vacanta reusita. Potrivit E.S. Dl. Branko Brankovic, Ambasadorul Serbiei...

- Potrivit informatiilor furnizate de ADR Sud-Est, apelul de proiecte este lansat pentru Axa prioritara 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitii 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in judete din zona Dobrogei, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Constanta si Tulcea se va semnala, local, ceata care reduce vizibilitatea…