Stiri pe aceeasi tema

- “Zeci de scafandri militari din Romania, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia si SUA vor pune in aplicare proceduri operationale de cautare si de identificare a dispozitivelor explozive marine si vor executa activitati de scufundare cu circuit deschis, semi-inchis si cu alimentare de la suprafata, precum…

- Cea de-a 10 editie a Exercitiului multinational „Eurasian Partnership MCM Dive” se desfasoara in perioada 22-26 iulie 2019, la Constanta si in raioanele maritime din proximitatea litoralului romanesc al Marii Negre. Zeci de scafandri militari din Romania, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia si SUA vor pune…

- Cea de a 10 editie a Exercitiului multinational "Eurasian Partnership MCM Dive" se desfasoara in perioada 22 26 iulie 2019, la Constanta si in raioanele maritime din proximitatea litoralului romanesc al Marii Negre. Zeci de scafandrii militari din Romania, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia si SUA vor pune…

- Fortele Navale Romane contribuie la indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastra fata de partenerii din Alianta Nord-Atlantica, referitoare la asigurarea securitatii statelor membre NATO pe flancul estic, prin integrarea fregatei ''Regele Ferdinand'' in gruparea navala permanenta…

- Sapte nave militare si un elicopter Puma Naval desfasoara misiuni de foc in raioane maritime ale Marii Negre, intre Capu Midia si Mangalia, in perioada 18-21 iunie, in cadrul exercitiului tactic Tomis 19, actiunile din teren fiind conexe exercitiului multinational intrunit Saber Guardian 19, informeaza…

- Un exercitiu national de antrenament al militarilor de la Fortele Navale Romane se desfasoara, in perioada 4-7 iunie, in Marea Neagra, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Statul Major al Fortelor Navale. Potrivit sursei citate, Exercitiul "Shield Protector 19.11",…

- "Scoala de vara a Ministerului Apararii Nationale (MApN)" - editia a IV-a se va desfasura, in perioada 28 - 31 mai, la Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta. Conform unui comunicat de presa transmis de MApN marti, la activitatea organizata de Directia informare si relatii publice…

- Astazi 24 mai 2019, in Piața Cetații din Alba Iulia, a avut loc ceremonialul militar dedicat plecarii detașamentului Batalionului 136 Geniu ”Apulum”, format din 29 de militari și 9 mijloace tehnice, la exercițiul multinațional ”Capable Logistian 2019” ce se va desfașura in Poligonul de antrenament…