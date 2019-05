Stiri pe aceeasi tema

- In primele 4 luni ale acestui an, traficul total de marfuri inregistrat in porturile maritime romanesti a crescut cu 10,25 fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 19,81 milioane tone, informeaza Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta. Din total, traficul maritim…

- ​Un grup de antreprenori unguri a lansat Oktogon Ventures, un fond de 20 de milioane de euro care vrea sa acorde investiții startup-urilor din 8 țari est-europene, printre care și România, a anunțat recent ediția maghiara a Forbes, citata de eu-startups.com. Citește mai departe și comenteaza…

- Din acest an, gastronomia romaneasca are propria zi de sarbatoare, dupa ce camera inferioara a Parlamentului a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului romanești, un proiect susținut inca de la inceput de catre deputatul social-democrat…

- Astfel, luni, de la ora 20, va putea fi urmarita comedia „Fierarii" de Milos Nikolic , in regia lui Horatiu Malaele. Alaturi de regizor, pe scena vor urca si Maia Morgenstern, George Mihaita, Valentin Teodosiu si Mircea Rusu. Spectacolul spune povestea unui fierar neamt care afla dupa mult timp ca fiul…

- Filmele care vin in premiera in cinematografe la jumatate de martie sunt exclusiv europene, de la premiantul roman de la Ursul de Aur, pana la comedii autohne sau frantuzesti, animatie si mandrie nationala, aduc oferta cat se poate de variata, chiar daca e mai mult de pe batranul...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca proiectul de OUG privind Fondul Suveran este o megaescrocherie prin care Liviu Dragnea vrea sa preia controlul politic asupra celor mai importante și profitabile companii românești cu capital majoritar de stat pentru a hrani clientela PSD-ALDE. PNL va…

- Doua nave, una sub pavilion Malta și alta sub pavilion Panama, au fost reținute de autoritațile portuare din Constanța, deoarece nu ar fi platit salariile marinarilor de la bord. Marinarii aveau de recuperat peste 256.000 de dolari. Potrivit reprezentantului în România al Federației Internaționale…

- Zilele trecute, Viorica Dancila anunta ca a scos tara din noroaie prin anumite programe guvernamentale. Insa imaginile dintr-o comuna din judetul Iasi vin ca o palma pentru premierul care pare ca nu stie despre ce tara vorbeste. In comuna Romanesti, in care traiesc aproximativ 2.000 de persoane, masinile…