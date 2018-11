Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta disputa duminica, 25 noiembrie, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor din Constanta, mansa retur a dublei cu formatia suedeza HK Malmo, din turul trei al Cupei EHF.Partida din Suedia i a revenit echipei constantene, la un gol diferenta.Cine va avea…

- HC Dobrogea Sud Constanța s-a impus in fața celor de la HK Malmo (Suedia), cu 23-22, dupa ce a fosta condusa la pauza in Suedia cu 14-9. Meciul a contat pentru turul al treilea preliminar al Cupei EHF la handbal masculin. Pentru echipa de pe malul Marii Negre cele mai multe goluri au fost inscrise de…

- HC Dobrogea Sud Constanta este la 60 de minute de calificarea in grupele Cupei EHF, dupa ce s-a impus cu 23-22 pe terenul echipei Malmo, in prima mansa din cadrul turul 3 preliminar. Partida retur se va desfasura pe 25 noiembrie, la Constanta.

- HC Dobrogea Sud joaca azi cu suedezii de la Malmo, in prima manșa din ultimul tur preliminarii, și spera sa ajunga in premiera in grupele Cupei EHF. Meciul incepe la ora 17:00 și nu este televizat. HC Dobrogea Sud Constanța traverseaza o perioada foarte buna. Echipa pregatita de Zvonko Sundovski a…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta joaca, sambata, 17 noiembrie, de la ora 17, in deplasare, impotriva suedezilor de la HK Malmo, in prima mansa din turul trei al Cupei EHF, ultimul inaintea grupelor. Mansa retur este programata duminica, 25 noiembrie, de la ora 18, la Sala Sporturilor…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta vor juca, astazi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Bacau, intr-o partida contand pentru etapa a X-a a Ligii Nationale, in ultima reprezentatie in fata propriilor suporteri, inaintea turului cu HK Malmo, din Suedia, din turul…

- HC Dobrogea Sud Constanta va juca cu HK Malmo in turul 3 preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor, conform tragerii la sorti care a avut loc azi, la Viena. Prima mansa va avea loc in Suedia, pe 17/18 noiembrie, iar returul, o saptamana mai tarziu, la Constanta.

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat fara emotii in turul 3 preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor, dupa doua victorii obtinute in fata echipei cehe Talent Robstav MAT Plzen. ”Delfinii” tocmai au parcurs si cea mai buna saptamana a sezonului, cu trei...