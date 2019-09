Stiri pe aceeasi tema

- Vântul a doborât copaci peste masini si a smuls acoperisuri, iar mai multe strazi au fost inundate, sâmbata seara, în urma unei furtuni care s-a produs în municipiul Constanta, noteaza Agerpres.

- Campioana olimpica americana Dalilah Muhammad a doborat recordul mondial la 400 m garduri, cu ocazia Campionatelor americane de atletism ale Statelor Unite, duminica la Des Moines (Iowa), informeaza AFP. Muhammad, medaliata cu aur la JO 2016 de la Rio, a fost cronometrata in 52 sec 20/10, imbunatatind…

- La Paris s-au inregistrat joi 42,4 grade Celsius, masurate la ora 15:20 (13:20 GMT) la statia meteo Paris-Montsouris, valori care au doborat recordul istoric de caldura stabilit in urma cu 70 de ani, a precizat pentru AFP Meteo-France, potrivit Agerpres.Recordul de caldura fusese doborat inca…

- Inotatorul in varsta de 19 ani din Ungaria, Kristof Milak, a doborat, miercuri, recordul stabilit de Michael Phelps in urma cu 10 ani, la proba de 200 de metri, stilul fluture, reușind sa caștige cursa in 1:50.73 minute. Precedentul record mondial stabilit de inotatorul american a fost de 1:51.51,…

- Olandeza Sifan Hassan a doborat vineri seara recordul mondial pe distanta de o mila (1.609 metri) reusind un timp de 4 min. 12 sec. 33, la Monaco, in cadrul Ligii de Diamant, informeaza AFP. Recordul mondial al acestei distante, 4:12.56, era detinut de rusoaica Svetlana Masterkova, fiind inregistrat…

- Olandeza Sifan Hassan a stabilit duminica un nou record european in proba feminina de 3.000 m, impunandu-se cu timpul de 8 min 18 sec 49/100 in finala reuniunii de la Stanford (Statele Unite), a saptea etapa a circuitului atletic Liga de Diamant.

- Cea mai noua editie Insula Iubirii, difuzata aseara la Antena 1, l-a surprins pe Costas conștient ca nu poate nega imaginile surprinse intre el și Nicoleta. Barbatul a simțit nevoia sa se justifice fie punand apropierea de ispita pe seama unui nevinovat sentiment de amiciție, fie pe seama singuratații…