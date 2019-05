Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Iasi Dan Anton, trimis in judecata de DNA, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, in urma apelului declarat. Sentinta initiala era de patru ani…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii primite in dosarul ‘Gala Bute’, fiind vorba de trei intrebari, care se refera la posibilitatea…

- Pronuntarea a fost amanata prima data in 10 aprilie, pentru a doua zi. Si in data de 11 aprilie pronuntarea a fost amanata. Cererea a fost depusa in 22 martie de catre Florin Iordache, caruia Liviu Dragnea, aflat in concediu cu probleme medicale, i-a delegat atributiile. Sesizarea vizeaza lipsa completurilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este asteptata sa se pronunte, vineri, in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al Camerei…

- Liviu Dragnea a ieșit de la audierile de la Inalta Curte de Casație și Justiție privind dosarul angajarilor fictive. Liderul PSD nu a facut declarații ... The post Judecatorii au decis in procesul lui Liviu Dragnea. Pronunțarea sentinței se amana pana pe 20 mai appeared first on Renasterea banateana…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, noua amanare anunțata joi de Curtea Constituționala pe sesizarea deputatului PSD Florin Iordache privind completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție.„In interiorul CCR e o lupta corp la corp. Presiunea mare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni amanarea, pentru 13 mai, a dosarului "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in prima...

- Pe 13 februarie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ultimul termen in procesul „Podul Cateasca”. Principalii „actori” din dosar sunt Constantin Nicolescu, fostul presedinte al CJ si al PSD Arges, si Grigore Dobre, fostul patron al firmei de constructii Zeus. Dupa ce dosarul a fost rejudecat…