- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia au participat la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. In cadrul campaniei, elevii au putut invața regulile de baza…

- Alerta, joi seara, in localitatea Poarta Alba din județul Constanța. Un adolescent de 15 ani e cautat de scafandri dupa ce, impreuna cu doi minori, a intrat in apa unui canal de irigații pentru a se scalda și nu a mai ieșit. La fața locului intervin mai mulți scafandri, a anunțat Inspectoratul pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA intentioneaza sa reabiliteze podul peste lacul Mangalia, care asigura continuitatea drumului national 39 in dreptul km 5 223 si care face legatura intre litoralul romanesc si cel bulgaresc. Podul este amplasat in intravilanul municipiului…

- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia vor participa la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata incepand de luni, 27 mai 2019, de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. Cursurile de educație rutiera…

- Olimpiada Nationala de Religie Cultul Musulman Editia a III a se deafasoara in perioada 17 20 aprilie la Colegiul National "Kemal Ataturk" din Medgidia.In cadrul evenimentului au fost prezenti Sulhi Turan consul general al Republicii Turcia la Constanta, Arif Cevlek, atasat pe servicii religioase din…

- In anul 2018, in județul Constanța au ajuns doar 62 de mii de turiști straini. Cam aceleași cifre au inregistrat și județe precum Bihor, Argeș sau Arad, in condițiile in care județul Constanța beneficiaza de aeroport, port, cale ferata, autostrada pana la București și deține toate stațiunile estivale…

- Un numar total de 310 pachete cu droguri au fost gasite pe litoralul Marii Negre, de la sfarsitul saptamanii trecute si pana in prezent, atat in Romania, cat si in Bulgaria, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "Ca urmare a informarii transmise de Politia…