- In referire la aspectele sesizate in spatiul public de catre primarul municipiului Medgidia, domnul Valentin Vrabie, dorim sa va aducem la cunostinta urmatoarele date in ceea ce priveste intentia de a organiza un referendum in municipiul Medgidia:In data de 13.07.2018, prin adresa nr. 17668, primarul…

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea Ieud, județul Maramureș. Poliția a inceput o ancheta in contextul in care exista suspiciuni ca virusul a fost introdus prin trafic ilicit cu animale. Potrivit unui comunict transmis, marți, de ANSVSA, Direcția Sanitara Veterinara…

- Inca 17 sesizari in legatura cu procesul de vot Politia a mai înregistrat 17 sesizari în legatura cu procesul de vot la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, dintre care sase nu s-au confirmat, a declarat, duminica, purtatorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne,…

- Politia britanica a anuntat ca incidentul produs in noaptea de marti spre miercuri in apropierea unui centru al comunitatii musulmane din nord-vestul Londrei, in care doua persoane au fost ranite dupa ce o masina a lovit pietoni, nu are legatura cu terorismul, relateaza Reuters. Potrivit…

- 'Politia a fost chemata de serviciul de ambulanta la Prezzo, High Street, Salisbury, la ora 18,45, ca urmare a unui incident medical ce a implicat doua persoane - un barbat si o femeie', a precizat duminica politia din Wiltshire. 'Ca masura de precautie, accesul la restaurant si pe strazile…

- Cazul familiei Ilie, care in vacanta de Sfanta Maria a fost atacata in trafic de talhari la Tandarei si lasata de izbeliste de politistii ialomiteni, nu este singular. O soferita a povestit reporterilor „Adevarul” cum a fost atacata si urmarita in aceeasi localitate, fara ca Politia sa-i vina in ajutor.